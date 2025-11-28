Papa 14. Leo: Ziyaret Logosundaki Köprü Türkiye’nin Dünyadaki Rolünü Anlatıyor

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye ziyareti için hazırlanan logodaki köprü figürünün ülkenin jeopolitik konumunu ve kültürel zenginliğini simgelediğini vurguladı. Köprünün yalnızca iki kıtayı değil, Türkiye’nin farklı kültür ve inançlarını da birbirine bağladığını belirtti.

Köprü sembolünü açıkladı

Papa 14. Leo, logoda yer alan boğaz üzerindeki köprü detayının neyi temsil ettiğini şöyle anlattı: "Ziyaretimin logosu olarak seçilen köprü figürü, Türkiye’nin üstlendiği özel rolü çok güçlü bir şekilde anlatıyor. Ülkeniz hem Akdeniz’in hem de dünyanın bugünü ve yarını açısından önemli bir konumda".

Papa, köprünün Türkiye’nin Asya ile Avrupa’yı birleştiren eşsiz jeopolitik konumuna işaret ettiğini ve bunun ötesinde "Asya ile Avrupa’yı birleştirmeden önce bu köprü, Türkiye’yi kendi içinde birbirine bağlıyor. Farklılıkların buluştuğu bu yapı, toplumun canlılığının kaynağıdır. Çünkü bir toplumu ayakta tutan, onu zenginleştiren şey halkını birbirine bağlayan köprülerdir" ifadelerini kullandı.

Papa 14. Leo ayrıca, köprünün yalnızca iki kıtayı değil, Türkiye’nin kendi içindeki kültürel çeşitliliği de birbirine bağladığını belirterek "Bu köprü Türkiye’nin bugün dünyadaki özel rolünü anlatıyor" dedi ve ekledi: "Her şeyin ötesinde sahip olduğunuz iç çeşitliliğe değer vererek, Akdeniz’in ve tüm dünyanın hem bugünü hem de geleceğinde önemli bir yere sahipsiniz. Bu köprü Asya’yı Avrupa’yla, Doğu’yu Batı’yla bağlamadan önce Türkiye’yi kendi içinde birbirine bağlamaktadır. Ülkenizin farklı bölgelerini bir araya getirerek onu adeta bir ’duyarlılıklar kavşağı’ hâline getirmektedir".

Erdoğan ile görüşme ve mesajlar

Papa 14. Leo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Cihannüma Salonu’nda düzenlenen Sivil Toplum ve Diplomatik Heyet Toplantısı’nda bir araya geldi. Erdoğan görüşmede, Papa’nın ilk yurt dışı ziyaret durağı olarak Türkiye’yi tercih etmesinin önemine dikkat çekti.

Erdoğan konuşmasında şunları söyledi: "Farklı kültürlerin bir arada barış içinde yaşadığı bir medeniyetin mirasçılarıyız. Küresel barış ve istikrar için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. İnsanlık ailesi olarak Filistin halkına en büyük borcumuz adalettir, bu borcu ödemenin yolu ise 1967 sınırları temelinde iki devletli çözüm vizyonunu bir an önce hayata geçirmektir. Bunun için öncelikle Gazze’de varılan ateşkesin tahkim edilmesi, sivillerin güvenliğinin teminat altına alınması ve insani yardımların kesintisiz biçimde Gazze’ye ulaştırılması gerekiyor".

Ziyaretin önemi

Papa 14. Leo, göreve geldikten sonra ilk yurt dışı seyahatini Türkiye’ye gerçekleştirdi. 11 yıl sonra Türkiye’ye gelen ilk papa olan Papa 14. Leo’nun ziyareti, uluslararası ve ulusal medya mensupları tarafından anbean takip ediliyor.

