Papa Ziyareti Sonrası İznik'te Sit İçindeki Arsa 5,5 Milyon Liraya İlan Edildi

Papa ziyareti sonrası İznik'te 2 bin 200 yıllık surlarla çevrili 720 m²'lik sit alanındaki arsa 5,5 milyon liraya satışa çıktı; yapılaşma izni yok.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 22:24
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 22:24
Papa 14. Leo’nun ziyaretinin ardından İznik’te bulunan, 2 bin 200 yıllık surlarla çevrili ve sit alanı statüsündeki arsa dikkat çekici bir ilanla satışa çıktı. 720 metrekare büyüklüğündeki parsel, 5,5 milyon lira bedelle satışa konuldu.

İznik Gölü yürüyüş yoluna sadece 10 metre mesafedeki parsel, tarihî sur duvarlarıyla çevrili olması nedeniyle ilçenin en konuşulan gayrimenkul ilanlarından biri oldu. Arsanın dönüm fiyatı 7,5 milyon lira seviyelerine ulaşıyor. Alanın kültürel değeri ve sit alanı statüsü, kullanım ve yapılaşma olanaklarını kısıtlıyor.

Gayrimenkul Danışmanı Alper Tuzcu konu hakkında şunları söyledi:

"Burada gördüğünüz arsa 720 metrekare. Etrafı surlarla çevrili Osmanlı, Bizans, Selçuklu ve Roma dönemine ait ve bu arsa sit alanı içerisinde herhangi bir yapılaşma izni yoktur. Hobi bahçesi olarak bile kullanılabilceğini düşünmüyorum bunları tabii İznik Belediyesine sormamız gerekiyor bu arsanın koleksiyon değerini olduğunu düşünüyorum. Papa’nın İznik ziyareti sonrasında gayrimenkullerde daha önce görülmemiş etkiler olmaya başladı. Bundan önce İznik zaten değerliydi ve daha da değerli olma yolunda ilerliyor"

Uzmanlar, parselin sit alanı statüsü nedeniyle kullanımının sınırlı olduğuna ve yapılaşmaya kapalı bulunduğuna dikkat çekiyor.

