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Papaya Aday İki Kardinal Hakkında Kritik Açıklama: Taciz Skandalları İçin Endişeler Var

Bishop Accountability üyesi Anne Barrett Doyle, iki kardinalin papalık için uygun olup olmadığına dair endişelerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 06.05.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 11:49
Papaya Aday İki Kardinal Hakkında Kritik Açıklama: Taciz Skandalları İçin Endişeler Var

Anne Barrett Doyle'dan Kardinal Parolin ve Tagle Açıklamaları

Katolik Kilisesi içindeki cinsel taciz ve istismar vakalarını belgeleyen ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Bishop Accountability Yönetim Kurulu Üyesi Anne Barrett Doyle, papalık için adı geçen iki kardinalin, Kardinal Pietro Parolin ve Kardinal Luis Antonio Gokim Tagle, hakkında endişelerini dile getirdi.

Papalığın Geleceği İçin Sorular

Papa Franciscus'un 21 Nisan'da vefat etmesinin ardından papalık seçimine (Konklav) hazırlıklar devam ederken, Doyle, bu iki ismin kilisedeki taciz skandallarıyla yüzleşmekte zorlanabileceklerini vurguladı. Doyle, bu konudaki değerlendirmelerini AA muhabirine açıkladı.

Doyle, Papa Franciscus'un papalığı döneminde bu konuda attığı adımları yorumlayarak, “Papa, toplumun dışlanmış kesimlerine ses olmuş bir liderdi. Ancak, çocuk istismarı ve örtbasında gerekli adımları atmayı reddetti,” dedi.

Kardinal Parolin ve Gizlilik Sorunu

Doyle, Kardinal Parolin’in, Papa Franciscus dönemi boyunca Vatikan Devlet Sekreteri olarak üstlendiği rolden dolayı çocuk istismarlarına dair bilgileri gizli tutmaktan sorumlu olduğunu belirtti. “Eğer Kardinal Parolin, papa olursa, gizliliği sürdürmeye devam edeceğinden endişeliyiz. Bu, gelecek papa için felaket olur,” şeklinde konuştu.

Kardinal Tagle'dan Endişeler

Filipinli Kardinal Tagle’ı da eleştiren Doyle, “Tagle, mağdurlar hakkında şefkatli sözler söylüyor ama kendi ülkesindeki piskoposlara yönelik istismar yönergelerini yayımlamada etkisiz kalmıştır. Eğer bu konuda başarısızsa, papa olduğunda küresel düzeyde nasıl etkili olabilir?” açıklamasını yaptı.

Yeni Bir Kahraman Arayışı

Doyle, Konklav'a girecek 133 kardinal arasında bu konularla mücadele edebilecek bir aday görüp görmediği yönündeki soruya, “Henüz gerçek bir kahraman bulamadım. Aradığımız kişi, her istismarcının kalıcı olarak görevden alınmasını ve bu kişilere ait bilgilerin ifşa edilmesini savunmalıdır,” yanıtını verdi.

Katolik din adamlarının karıştığı taciz ve istismar vakalarının arşivini tutan, ABD merkezli sivil...

Katolik din adamlarının karıştığı taciz ve istismar vakalarının arşivini tutan, ABD merkezli sivil toplum kuruluşu (STK) "Bishop Accountability (Piskoposların Hesap Verebilirliği Girişimi)" Yönetim Kurulu Üyesi Anne Barrett Doyle (fotoğrafta), yeni papa olabilecek isimler arasında sayılan İtalyan Kardinal Pietro Parolin ve Filipinli Kardinal Luis Antonio Gokim Tagle'ın fotoğraflarını göstererek, bu iki kardinale ilişkin farklı çekincelerinin olduğunu söyledi. Doyle, konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

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