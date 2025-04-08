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Paris'te Gazze'deki Soykırımın Durdurulması İçin Gösteri Düzenlendi

Paris'te Filistin destekçileri, Gazze'deki soykırımı durdurma çağrısıyla etkileyici bir gösteri gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 22:54
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 22:54
Paris'te Gazze'deki Soykırımın Durdurulması İçin Gösteri Düzenlendi

Paris'te Gazze İçin Ses Yükseldi

Fransa'nın başkenti Paris'te, Filistin destekçileri, İsrail'in Gazze'deki soykırımını durdurma çağrısıyla büyük bir gösteri düzenledi.

Barbes-Rochechouart metro durağı yakınında bir araya gelen protestocular, Gazze'ye yönelik saldırılara karşı tepki gösterdiler. Filistin bayrakları taşıyan kalabalık, "Gazze'den Paris'e faşizme geçit yok!" ve "Yaşasın Filistin halkının direnişi!" gibi sloganlar atarak seslerini duyurdular.

Fransız Asıllı Askerler İçin Protesto

Gösteride, İsrail ordusunda görevli Fransız asıllı İsrailli askerlerin Fransa vatandaşlığından men edilmesi talep edildi. Eylemciler, Tel Aviv hükümetinin Gazze'deki soykırımının derhal durdurulmasını istediklerini dile getirdiler.

Ayrıca, Avrupa Birliği ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması'nın, Tel Aviv hükümetine sağladığı ticari avantajlara dikkat çeken eylemciler, bu anlaşmanın askıya alınması çağrısında bulundular.

Yaralı Bebekler ve Duygusal Semboller

Gösteriye katılan bazı eylemciler, üzerinde "Stop genocide in Gaza" (Gazze'de soykırımı durdurun) yazılı tişörtlerle yer aldı. Geleneksel Filistin kıyafetleri giymiş kadınlar ve omuzlarında kefiye taşıyan erkekler, Gazze'de hayatını kaybeden bebekleri temsilen kefene sarılı oyuncak bebekleri kollarında taşıdılar.

Bir gösterici, üzerine "Ya sizin çocuğunuz olsaydı?" yazılı afiş bulunan, parçalanmış bir oyuncak bebeği kucağında taşıdı. İki başka gösterici de, Gazze'deki sivilleri temsilen, üzeri Filistin bayrağına sarılı bir tabutu omuzlarında taşıyarak duygusal bir an yaşattılar.

Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin destekçileri, Barbes-Rochechouart metro durağı yakınlarında...

Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin destekçileri, Barbes-Rochechouart metro durağı yakınlarında bir araya gelerek, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin destekçileri, Barbes-Rochechouart metro durağı yakınlarında...

Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin destekçileri, Barbes-Rochechouart metro durağı yakınlarında bir araya gelerek, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

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