Paris'te Gazze ve Lübnan İçin Destek Gösterisi

Paris’te Gazze ve Lübnan’a Destek Gösterisi

Fransa'nın başkenti Paris'te, İsrail'in saldırıları sonucunda zorluk yaşayan Gazze ve Lübnan halkı için geniş bir destek gösterisi düzenlendi. Göstericiler, Paris’in 1. bölgesindeki Masumlar Çeşmesi civarında bir araya gelerek topluca ses yükselttiler.

İnsanlık İçin Sloganlar

Filistin ve Lübnan destekçileri, "Filistin'in çocuklarını aç bırakmaya son verin" ve "Gazze ve Lübnan’ın çocukları ölüme mahkûm edilmiyor" gibi sloganlarla haklarına ses oldu. Ayrıca, gösteriyi organize edenler, açık havada Filistin, İsrail ve Kudüs hakkında bilgi vermek amacıyla tarih dersi gerçekleştirdi. Göstericiler, ellerindeki 20. yüzyılın başına ait Filistin görüntülerini içeren pankartlarla dikkat çekti.

Korkuluklarla Protesto

Gösteride, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve yeni kabinesindeki bakanların görselleriyle yapılan korkuluklar dikkat çekti. Korkulukların üzerinde, Macron'un Gazze'ye yönelik tutumunu eleştiren ifadeler yer aldı. Korkuluklardan birine asılan afişte, "Emmanuel Macron: Gazze’ye bir yıldır kesintisiz destek veriyor" şeklinde ifadeler yer aldı.

Bakanlara Yönelik Eleştiriler

Bir başka korkuluk ise Fransa Yüksek Öğrenim ve Araştırma Bakanı Patrick Hetzel’i temsil ediyordu. Bu korkuluğun afişinde, "Patrick Hetzel: Kamu desteğinin kesilmesi için çağrıda bulundu" ve "Öğrencilerin İsrail’i eleştirmesini yasaklayan önergenin yazarı" şeklinde ifadeler yer aldı.

Kırmızı Boya ve Canlandırmalar

Eylemciler, korkuluklara Gazze'deki sivillerin durumunu temsil eden kırmızı boya fırlatarak dikkat çekti. Ayrıca, isyanlarının bir parçası olarak, gıda ulaşamayan Gazze’daki sivillere yapılan yardımsızlığı dramatize eden sahneler canlandırdılar. Bu sırada bir eylemci, yemek bekleyen kişilerin tencerelerine kanı temsil eden kırmızı boya dökerek protestosunu dile getirdi.