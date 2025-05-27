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Paris'te İsrailliler, Gazze'deki Soykırıma Karşı Protesto Düzenledi

İsrailliler, Paris'te Gazze'deki soykırıma tepki göstermek için toplandı ve uluslararası yaptırım çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 21:50
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 21:50
Paris'te İsrailliler, Gazze'deki Soykırıma Karşı Protesto Düzenledi

İsrailliler Paris'te Gazze'deki Soykırıma Tepki Gösterdi

Fransa'nın başkenti Paris'te, Dışişleri Bakanlığı önünde bir araya gelen İsrailliler, ülkelerinin Gazze'deki soykırımına karşı büyük bir protesto düzenledi.

Yurt Dışında Eş Zamanlı Eylemler

Bu gösteri, Paris, Strazburg, Berlin ve Madrid gibi 13 farklı Avrupa kentinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Etkinliğe, Fransız vatandaşlığı bulunan İsrailliler de katıldı.

Yaptırım ve Askeri Ambargo Talebi

Paris'teki Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan protestocular, Avrupa Birliği (AB) ve İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması'nın derhal askıya alınmasını talep etti. Göstericiler, İsrail'e silah gönderilmemesi ve Fransa ile AB'nin Tel Aviv hükümetine yaptırım ve askeri ambargo uygulamasını istediler.

Sloganlar ve Pankartlar

Katılımcılar, "İsrail'e derhal yaptırım uygulayın, bu soykırımı durdurun" ve "Gazze'deki soykırıma karşı olan İsrailliler" yazılı pankartlar taşıyarak, "İsrail'i silahlandırmayı durdurun" ve "İsrail katil, Macron suç ortağı" sloganlarını haykırdılar.

Uluslararası Baskı Çağrısı

Fransa'da eğitim gören İsrail vatandaşı Omri Sheffer, gösteride Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşananların bir soykırım olduğunu belirtti. "Devam eden bir soykırım var. Bunu anlatabilecek sözüm yok ama orada yaşananlar dehşet verici ve biz bundan sorumluyuz," dedi.

Sheffer, İsrail saldırılarının sona ermesi ve insani yardımın Gazze'ye ulaşabilmesi için uluslararası baskının gerekli olduğunu vurguladı. "Acı da olsa, uluslararası baskının bir şeyleri değiştirmenin tek yolu olduğuna inanıyorum," diyerek son olarak, bu baskının yavaş da olsa hissedilmeye başlandığının altını çizdi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Dışişleri Bakanlığının önünde bir araya gelen İsrailliler...

Fransa'nın başkenti Paris'te Dışişleri Bakanlığının önünde bir araya gelen İsrailliler, ülkelerinin Gazze'deki soykırımına karşı gösteri düzenledi. İsrail ordusuna silah gönderilmemesini talep eden göstericiler, Fransa ve AB'nin Tel Aviv hükümetine yaptırım ve askeri ambargo uygulamasını istedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Dışişleri Bakanlığının önünde bir araya gelen İsrailliler...

Fransa'nın başkenti Paris'te Dışişleri Bakanlığının önünde bir araya gelen İsrailliler, ülkelerinin Gazze'deki soykırımına karşı gösteri düzenledi. İsrail ordusuna silah gönderilmemesini talep eden göstericiler, Fransa ve AB'nin Tel Aviv hükümetine yaptırım ve askeri ambargo uygulamasını istedi.

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