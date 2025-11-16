Pasinler MHP'den 'Hayırlı Günler Komşum' ile Vatandaş Ziyaretleri

MHP Pasinler İlçe Başkanlığı, 'Hayırlı Günler Komşum' programıyla ilçe merkezinde ve mahallelerde hane ve kahvehane ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşların taleplerini dinledi.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 10:42
İlçe merkezi ve mahallelerde hane ile kahvehane ziyaretleri

Milliyetçi Hareket Partisi Pasinler İlçe Başkanlığı, 'Hayırlı Günler Komşum' sloganıyla ilçe merkezinde ve mahallelerde hane ziyaretleri ile kahvehane ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarla buluştu.

Pasinler İlçe Başkanı Erkan Yağar, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: ’’Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli Beyefendinin emir ve talimatları doğrultusunda başlattığımız “Hayırlı Günler Komşum – Derdin Derdimiz” sohbetlerinin, geniş bir katılımla Pasinler ilçemizde çarşı merkezinde gerçekleştirdik. Terörsüz Türkiye başta olmak üzere birçok önemli gündem konusunu istişare ettiğimiz bu buluşmada; hemşerilerimizin dertlerini dinledik, taleplerini aldık’’.

Yağar, programla ilgili teşekkürlerini şu sözlerle iletti: ’’Pasinler’in soğuk bir sonbahar gününde gönüllerimizi ısıtan bu samimi sohbetimize katılım sağlayan tüm Muhtarlarımıza ve hemşerilerimize şükranlarımı sunuyorum. Programa teşrif eden İl Başkan Yardımcımız Cihan Aksakala, il yönetiminden Salih Üçlü, Ömer Demir, Alparslan Kılınboz ve Hüseyin Haktan Bayrakçıya, Erzurum Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Ahmet Gökhan Yazıcıya, mahalle muhtarlarına ve çok kıymetli Hasankaleli hemşerilerimize, Pasinler İlçe Yönetimimize ve Pasinler sevdasıyla dertleştiğimiz tüm gönüldaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum.’’

İlçe yönetiminin sürdürdüğü ziyaretler, yerel gündemlerin ve vatandaş taleplerinin doğrudan aktarılmasına yönelik iletişim köprüsü işlevi görüyor.

