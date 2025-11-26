Patnos Devlet Hastanesi'nden Sistem Arızası ve Isınma Açıklaması

Patnos Devlet Hastanesi, 4 Kasım'daki sistem arızasının hastaneden kaynaklanmadığını ve doğalgaz dönüşümüne bağlı ısınma sorunlarının 24-30 Kasım arasında çözüleceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 23:41
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 23:41
Patnos Devlet Hastanesi yönetimi, vatandaşların tepkisine neden olan sistem arızası ve ısınma sorununa ilişkin resmi bir açıklama yaptı.

Açıklamanın Detayları

Yönetim, 4 Kasım tarihinde yaşanan sistem arızasının hastane altyapısından kaynaklanmadığını; arızanın Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye genelinde gerçekleştirdiği güncellemeden kaynaklandığını ve aynı gün giderildiğini bildirdi.

Isınma sorunlarına ilişkin olarak ise, hastanenin daha konforlu bir şekilde ısınmasını sağlamak amacıyla yapılan çalışmaların test aşamasına geldiği ve ilgili problemlerin 24-30 Kasım tarihleri arasında tamamen çözüleceğinin duyurulduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca sorunların doğalgaz dönüşümü sürecinden kaynaklandığı ifade edildi.

Hastane yönetimi, sürece ilişkin bilgilendirmeleri sürdüreceklerini ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemlerin alındığını vurguladı.

