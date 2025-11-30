Patnos'ta Sonbahar Renkleri Kartpostala Dönüştü

Ağrı'nın Patnos ilçesinde Çakırbey ve Aşağı Göçmez köylerinde sonbaharın sarı, turuncu ve kırmızı tonları kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 13:18
Çakırbey ve Aşağı Göçmez'de Doğanın Şöleni

Ağrı'nın Patnos ilçesi, sonbaharla birlikte ağaçların sarı, turuncu ve kırmızının en canlı tonlarına bürünmesiyle görsel bir şölen sunuyor. Bölgeyi ziyaret edenler, doğanın sunduğu bu eşsiz renk geçişleri eşliğinde kartpostallık manzaralarla karşılaşıyor.

Özellikle Patnos merkeze bağlı Çakırbey ve Aşağı Göçmez köylerinde yeşilden sarıya, turuncuya ve kırmızıya dönüşen yapraklar ovayla birleşerek her noktayı adeta bir tabloya dönüştürüyor. Sonbaharın gelişiyle doğanın renk paleti bölgeyi saran cömert bir güzellik sergiliyor.

Hafta sonlarını doğayla iç içe geçirmek isteyen vatandaşlar, bölgede yoğun olarak tercih edilen piknik alanlarına yöneliyor. Ziyaretçiler özellikle dereler ve yapay göllerin çevresini tercih ederek, hem fotoğraf hem de dinlenme imkânı buluyor.

Patnos'ta sonbaharın etkisiyle oluşan bu manzaralar, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor; bölgedeki her kare kartpostallık bir görüntü sunuyor.

