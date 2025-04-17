PAÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör Basın Mensuplarıyla Buluştu

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ BASIN MENSUPLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, basın mensupları ile bir araya gelerek üniversitenin geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu. Rektörlük binasındaki toplantı odasında gerçekleştirilen programda; Rektör Prof. Dr. Güngör'e rektör yardımcıları Prof. Dr. Mehmet İnel, Prof. Dr. Ersan Öz, Prof. Dr. İbrahim Türkçüer ile danışmanlar Doç. Dr. Ali Kurt ve Doç. Dr. Mustafa Türkan eşlik etti.

REKTÖR GÜNGÖR'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Toplantı sırasında konuşan Güngör, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle PAÜ rektörlüğü görevine atandığını belirtti. 1992 yılında kurulan PAÜ'nün, akademik başarıları ve yetiştirdiği nitelikli mezunları ile ülkenin önde gelen yükseköğretim kurumları arasında yer aldığını vurguladı. Güngör, üniversitenin, Denizli'nin kalkınmasında ve bölgesel gelişiminde lokomotif rol oynayacağını ifade etti.

EKİP RUHU VE İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Güngör, önceki yönetimin çalışmalarını takdir ettiğini belirtirken, hedeflerinin "herkesle uyum içinde çalışmak" olduğunu söyledi. "Önceden kimseyle hesabımız yoktu, bundan sonra da olmayacak" diyen Güngör, tek amaçlarının vatanlarına ve üniversitelerine hizmet etmek olduğunu ekledi.

KADRO TALEPLERİ VE YENİ GİRİŞİMLER

PAÜ'de bekleyen kadro taleplerine yönelik birimlere yazı yazdıklarını dile getiren Güngör, hızlıca girişimlerde bulunacaklarını ifade etti. "Tüm idari ve akademik yapımızın durumunu tespit ederek ihtiyaçları gidereceğiz" diyen rektör, çözümleri bir an önce hayata geçireceklerini kaydetti.

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA KALİTESİNDE ARTIRIM

Güngör, üniversitenin eğitim ve araştırma kalitesini artırmayı hedeflediklerini, bilimsel yayın sayısını ve niteliğini yükselteceklerini belirtti. Ayrıca, akademik performansı uluslararası standartlara çıkaracaklarını sözlerine ekledi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör (sol 3), rektörlük binasındaki toplantı odasında basın mensupları ile bir araya geldi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör (sol 3), rektörlük binasındaki toplantı odasında basın mensupları ile bir araya geldi.