Pazarkapı'ya Yeşil Dokunuş: Karadeniz'in İlk Ekolojik Üst Geçidi

Trabzon Pazarkapı'da inşa edilen 250 m uzunluğundaki, 500 m² yeşil alanlı Karadeniz'in ilk ekolojik üst geçidi bisiklet ve yaya yollarıyla öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 09:45
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 09:45
Trabzon’un Ortahisar ilçesi Pazarkapı mahallesinde, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde yapımı süren Karadeniz’in ilk ekolojik üst geçidi, farklı ve estetik projesiyle dikkat çekiyor.

Proje Detayları

Üzerinde 4 metre genişliğinde bisiklet yolu, 2 metre genişliğinde yaya yolu ve 500 m² yeşil alan bulunan, 250 metre uzunluğundaki köprü, vatandaşlara karşıdan karşıya geçiş sırasında doğayla iç içe bir deneyim sunacak.

Belediye Başkanı'nın Açıklaması

Ahmet Metin Genç projenin yalnızca bir geçiş noktası olmanın ötesinde bölgeye estetik değer katacak şekilde tasarlandığını vurguladı ve şunları söyledi: "Ganita bölgesi şekillendikten sonra, Pazarkapı’daki o muhteşem camimizi ve çevresindeki üniteleri hizmete aldık. Bu doğrultuda, bölgede yaya, engelli ve bisiklet erişimine uygun, ekolojik nitelikte bir köprü yapılması için çalışmalara başladık. Ulaştırma Bakanımızın da desteğiyle, 250 metre uzunluğundaki proje şu anda oldukça hızlı ilerliyor. İnşallah kısa zamanda Pazarkapı ile sahili ekolojik köprümüzle buluşturmayı hedefliyoruz. Adına uygun şekilde ekolojik bir yapı tasarladık. Amacımız yalnızca bir geçiş noktası oluşturmak değil; vatandaşlarımızın geçerken oradaki atmosferi de hissedebileceği bir alan sunmak. Ahşap dokusuyla birlikte peyzajını da güçlendirerek çok daha estetik bir ünite ortaya çıkarmayı planlıyoruz. Farklı illerimizde benzer örnekler bulunsa da, bizim çalışmamızın kendine özgü bir nitelik taşıyacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Proje, Pazarkapı ile sahil arasındaki bağlantıyı güçlendirirken, bölgenin görsel kimliğine de katkı yapacak bir yapı olarak öne çıkıyor.

