Pekin'de Türk Kahvaltısı Şöleni

Çin'de 21-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen "Türk Mutfağı Haftası" ve 1 Haziran "Dünya Kahvaltı Günü" etkinlikleri çerçevesinde, Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'nde özel bir kahvaltı daveti düzenlendi.

Geniş Katılım

Büyükelçilik Rezidansı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Çinli medya mensupları, akademisyenler ve sivil toplum temsilcileri bir araya geldi. Pekin Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Gözde Öztürk, kahvaltı kültürünün halkların tarihini ve değerlerini yansıttığını vurgulayarak, Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinin zengin bir kültürel mirası gün yüzüne çıkarmayı hedeflediğini belirtti.

Öztürk, klasik Türk yemekleri teması ile düzenlenen bu etkinliklerin, gıda israfını önlemeye yönelik önemli bir mesaj taşıdığını da dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "sıfır atık" hareketinin Türkiye'deki tüm hanelerde benimsendiğini ifade etti.

Kahvaltı, Aile Buluşmasının Simgesi

Türk halkının kahvaltıya verdiği önemi vurgulayan Öztürk, bu öğünün aile ve sevdikler ile paylaşılan, hoşgörü ve eğlence dolu bir deneyim olduğunu söyledi.

Kültürel Bağların Güçlenmesi

Öztürk, Türkiye ve Çin'in tarihi İpek Yolu'nun iki ucunda yer alan kadim uygarlıklar olarak, dostluk bağlarının yüzyıllar öncesine dayandığını da dile getirdi. Geleneklerin ve bağların Türk ve Çin yemeklerindeki benzerliklerle görülebileceğini belirten Öztürk, bu sofraların paylaşma ve misafirperverlik ruhunu simgelediğini ifade etti.

Lezzetli İkramlar

Etkinlikte konuklara simit, açma, çeşitli peynir ve reçel ikramlarının yanı sıra Karadeniz bölgesine özgü mıhlama da sunuldu. İkramlar arasında Türk çayı ve Türk kahvesi de yer aldı. Öztürk ve büyükelçilik personeli, konuklarla kahvaltı kültürü ve alışkanlıkları hakkında keyifli sohbetler gerçekleştirdi.

Etkinlikte ayrıca, Türk kültürü ve mutfağına ilişkin tanıtıcı videolar da izlenerek, katılımcılara zengin bir deneyim sunuldu.

Çin'de 21-27 Mayıs "Türk Mutfağı Haftası" ve 1 Haziran "Dünya Kahvaltı Günü" etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinde kahvaltı daveti verildi. Etkinlikte, konuklara simit, açma, çeşitli peynir ve reçellerin olduğu kahvaltılıkların yanı sıra Karadeniz bölgesinden mıhlama sunuldu, çay ve Türk kahvesi ikram edildi.

Çin'de 21-27 Mayıs "Türk Mutfağı Haftası" ve 1 Haziran "Dünya Kahvaltı Günü" etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinde kahvaltı daveti verildi. Etkinlikte, konuklara simit, açma, çeşitli peynir ve reçellerin olduğu kahvaltılıkların yanı sıra Karadeniz bölgesinden mıhlama sunuldu, çay ve Türk kahvesi ikram edildi.