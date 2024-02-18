Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Terörle savaş hem yurt içinde hem de sınır dışında kesintisiz devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre Pençe Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen askerimizin kanı yerde kalmadığı duyuruldu.

Bölgede P. Söz. Er Salih Ay’ı şehit eden terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen operasyonlarda teröristlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetleri bölgede 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği ve bölgede etkisiz hale gelen terörist sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şehitlerimizin kanının yerde bırakılmayacağı mesajı paylaşıldı.