Pençe-Kilit operasyonundaki şehit ateşi Konya'yı yaktı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyindeki terör örgütü PKK’ya karşı yürüttüğü Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 20 Kasım 2023’te çıkan çatışmada bir askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı, çatışmada 5 teröristin de etkisiz hale getirildiğini ve operasyonların devam ettiğini açıkladı. Pençe-Kilit operasyonu, terör örgütünün sınır ötesi saldırılarını engellemek, teröristlerin barınma, lojistik ve eğitim alanlarını imha etmek ve bölgedeki huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla 2021 yılında başlatılmıştı.

ŞEHİT ÜSTEĞMEN ABDULLAH KÖSE

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 20 Kasım 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temas sonucunda, kahraman silah arkadaşımız P.Ütğm. Abdullah KÖSE şehit olmuştur. İlk belirlemelere göre 5 terörist temasta etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.





Şehit Piyade Üsteğmen Abdullah Köse’nin memleketi olan Konya’nın Akşehir ilçesindeki baba ocağına ateş düştü. Şehidin ailesine acı haberi, Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve askeri yetkililer verdi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

PENÇE-KİLİT OPERASYONU

Pençe-Kilit operasyonu, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 2021 yılında başlatılan ve Irak’ın kuzeyindeki terör örgütü PKK’nın yuvalandığı bölgelere yönelik gerçekleştirilen bir askeri harekattır. Operasyonun amacı, terör örgütünün sınır ötesi saldırılarını önlemek, teröristlerin barınma, lojistik ve eğitim alanlarını yok etmek ve bölgedeki huzur ve güvenliği sağlamaktır. Operasyon kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütüne ait çok sayıda sığınak, mağara, mühimmat deposu ve silah mevzii imha etmiş, yüzlerce teröristi etkisiz hale getirmiştir.

Pençe-Kilit operasyonu nerede yapılıyor?

Pençe-Kilit operasyonu, Irak’ın kuzeyindeki Duhok iline bağlı Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde yapılıyor.

Pençe-Kilit operasyonu ne zaman başladı?

Pençe-Kilit operasyonu, 18 Nisan 2021 tarihinde başladı.