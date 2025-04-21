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Pendik'te Daire Balkonu Çöktü: İhbar Üzerine Hızla Müdahale Edildi

Pendik'te bir binanın balkonu çöktü, ekipler olay yerine sevk edildi ve güvenlik önlemleri alındı.

Yayın Tarihi: 21.04.2025 23:17
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 23:17
Pendik'te Daire Balkonu Çöktü: İhbar Üzerine Hızla Müdahale Edildi

Pendik'te Balkonda Kısmi Çökme Olayı

Pendik'te, Kaynarca Mahallesi Karlıca Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın ikinci katındaki dairenin balkonunda kısmi bir çökme meydana geldi.

Çökme nedeniyle balkondan kopan beton parçaları sokağa düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

Hızlı Müdahale ve Güvenlik Önlemleri

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, hemen bina çevresine emniyet şeridi çekerek çevredeki vatandaşların güvenliğini sağladı.

Olayla ilgili detaylı incelemelerin yapılacağı öğrenildi. Yetkililer, benzer kazaların yaşanmaması için bina yapılarına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Pendik'te 5 katlı binadaki bir dairenin balkonu çöktü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve...

Pendik'te 5 katlı binadaki bir dairenin balkonu çöktü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Pendik'te 5 katlı binadaki bir dairenin balkonu çöktü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve...

Pendik'te 5 katlı binadaki bir dairenin balkonu çöktü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

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