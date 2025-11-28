Pendik'te Muhtara Saldırı: Muhtar Aysun Güler Konuştu

Olayın detayları ve tanık anlatımları

24 Kasım sabahı Pendik Yenişehir Mahalle Muhtarlığı'nda yaşanan olayda, 'fakirlik belgesi' talebiyle gelen bir kadın ile muhtar arasında tartışma çıktı. Muhtar Aysun Güler, kadının sistemde sigortalı göründüğü gerekçesiyle belge verilemeyeceğini söylemesi üzerine tartışmanın büyüdüğünü aktardı.

Güler, olayla ilgili olarak, 'Fakirlik belgesi almak isteyen bir hanımefendi geldi, avukat tutmak istediğini söyledi. Biz bu evrağı sadece boşanma durumlarında veriyoruz, mahkemelerde geçerli. Böylece ücretsiz avukat talep edebiliyorlar devletten,' dedi. Muhtar, belgenin verilme şartlarını anlattığını; kadının sigorta kaydının olmaması, çalışmamış olması ve üzerine ev ya da araç kayıtlı olmaması gerektiğini ilettiğini belirtti.

Güler, vatandaşın ısrarlarına rağmen resmi olmayan belge veremeyeceğini söyleyince tartışmanın alevlendiğini; yaklaşık 15-20 dakika süren konuşmanın ardından kadının ön tarafa gelip 'muhtarlıkların gereksiz olduğunu; hak etmeyen insanların da muhtar olduğunu' söylediğini anlattı. Güler, 'Ben de dışarı çıkması gerektiğini söyledim. Yanına gidince saçımdan tutup beni yere düşürdü,' ifadelerini kullandı.

Muhtar, olayın ardından polis çağrıldığını, kendisinin ve arkadaşının hastaneye götürülüp darp raporu aldıklarını söyledi. Güler, ilgili evrağın daha önce de verilemeyeceğini açıkça duyurduklarını ve duvara yazılı olarak astıklarını belirterek, muhtarların kanunlara uymak zorunda olduklarını vurguladı.

Tanık anlatımı

Tanıklık eden Gülcan Köse, olay anını şu sözlerle aktardı: 'Pazartesi günü yaşlılara yaşam belgesi veriyorduk. Muhtarlık kalabalıktı. Bir bayan içeri girdi, biraz tepkili bir giriş yaptı. Fakirlik belgesi almak istediğini talep etti. Şartları belirttik ve uymadığı için kendisine veremeyeceğimizi söyledik. Biraz gerginleşti ve tartışma uzadı. Dışarı çıkmasını talep ettik ama çıkmak istemedi. Bir anda saldırdı. Ben de hemen yan tarafta karakol olduğunu gördüm ve oraya koştum, yardım istedim.'

Olay sırasında yakınlarda bir polis karakolu bulunduğu, polislerin çağrıldığı ve tarafların sağlık kontrollerinin yapıldığı bildirildi. Muhtar Güler, saldırganı tanımadığını ve kapıdan giriş şeklinin de olayın kasten yönlendirilmiş olabileceği izlenimi verdiğini sözlerine ekledi.

Olayın hukuki süreci ve tarafların ifadeleriyle ilgili resmi açıklamalar bekleniyor.

