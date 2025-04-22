Pendik'teki Palet Fabrikasında Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahalede Bulunuyor

Pendik'teki Palet Fabrikasında Yangın

Pendik, Ramazanoğlu Mahallesi Eren Sokak'ta bulunan bir palet fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangına yönelik müdahale çalışmaları, itfaiye ekiplerince devam ediyor. Yangının büyümemesi için tüm önlemler alınıyor. Durumla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Pendik'te palet fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Pendik'te palet fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.