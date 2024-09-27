Pentagon, İsrail'in Beyrut'taki Hava Saldırısından Habersiz Olduğunu Açıkladı

Pentagon'dan Beyrut Açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı, bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlenen hava saldırılarından haberdar olmadıklarını öne sürdü. Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, "ABD bu operasyona dahil olmamıştır ve önceden bilgilendirilmedik," dedi.

Austin ve Gallant Görüşmesi

Singh, aynı zamanda ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile saldırıların devam ettiği sırada iletişim kurduğunu belirtti. Ancak, saldırılarla ilgili ek bilgi sunma imkanının bulunmadığını ifade etti.

Başkan Biden Bilgilendirildi

Öte yandan, Beyaz Saray tarafından yapılan bir açıklamaya göre, Başkan Joe Biden, ulusal güvenlik ekibi aracılığıyla Beyrut'taki gelişmeler hakkında bilgilendirildi.

Saldırılar ve Sonuçları

Bugün gerçekleştirilen hava saldırılarında, ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 76 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail ordusu, 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ile sürdürdüğü çekişmeli çatışmalara devam ederken, 23 Eylül tarihinden bu yana Lübnan'ın güney kentleri ve çevresine yüzlerce hava bombardımanında bulunarak büyük kayıplara yol açtı.

Lübnan makamlarının verilerine göre, meydana gelen saldırılarda toplamda 775 kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 150 bin kişi yerinden edilmiştir. Hizbullah, İsrail ordusunun yoğun bombardımanına karşı, füzelerle karşılık vermekte ve çoğunlukla ordu üslerini hedef almaktadır. Bu karşı saldırılarda büyük bir hasar bildirilmezken, ülkenin güney kesiminden başkent Beyrut ve kuzey bölgelere ciddi bir göç dalgası gözlemlenmektedir. Ayrıca, Suriye'ye yönelen göçlerin de arttığı bilgisi kaydedildi.