Pentagon: Ukrayna'ya 126 Milyar Dolar Güvenlik Yardımı Taahhüdü

Pentagon'dan Ukrayna'ya Destek Açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna’nın savunma gücü için bugüne kadar 126 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı taahhüdünde bulunduğunu duyurdu. Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, düzenlenen günlük basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Koordinasyonunu Vurguladı

Singh, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kendisini savunması için uluslararası destek sağladıklarını belirtti. Singh, "Rusya'nın Şubat 2022'deki tam ölçekli işgalinden bu yana, ABD, müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte Ukrayna'ya toplu olarak 126 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı taahhüt ettik," ifadelerini kullandı.

Stok Yönetimi ve Yardım Dağıtımı

Ukrayna’ya yapılan yardımın detayları hakkında bilgi veren Singh, Başkanlık Çekme Yetkisi (PDA) kapsamında yapılan harcamaların neden 20 Ocak'ta yeni yönetim göreve gelmeden önce kullanılmadığına dair sorulara yanıt verdi. "Ukrayna'nın savaş alanında ihtiyaç duyduğu her şeyi göndermeden önce, kendi stoklarımızın tedarikini tartmamız gerekiyordu," diyen Singh, bu yüzden PDA kapsamındaki miktarların aralıklarla gönderildiğini açıkladı. Ayrıca, Trump yönetimine devredilecek miktardan yaklaşık 2 milyar dolar kalacağı bilgisi verildi.

Orta Doğu Gelişmeleri ve Askeri Üs İddiaları

Singh, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin de açıklamalar yaptı. Suriye’nin kuzeyindeki Aynularab bölgesinde ABD güçlerinin hareketliliği ile ilgili haberlerin doğru olmadığını savunan Singh, bölgede "kalıcı bir yapı veya askeri üs" kurulmadığını ifade etti.

California Yangınları İçin Yardım Gönderildi

Toplantıda ayrıca, California'nın Los Angeles civarında yaşanan büyük orman yangınlarına müdahale etmek amacıyla eyalete 10 donanma helikopteri gönderildiği belirtildi. Singh, Pentagon'un havadan yangın söndürme sistemleri konusunda California Ulusal Muhafızları ile yakın işbirliği içinde olduğunu, ancak aşırı rüzgarlı hava koşulları nedeniyle helikopterlerin kullanımı için karar verecek olanın eyalet yetkilileri olduğunu kaydetti.