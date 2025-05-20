Perinçek'ten Dedeağaç'taki NATO Tatbikatına Sert Tepki

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde 26 Mayıs'ta yapılacak NATO tatbikatına karşı tepkisini dile getiriyor. Perinçek, 24 Mayıs'ta Edirne'de vatandaşlarla bir araya gelerek yürüyüş düzenleyeceklerini açıkladı.

Edirne sınırına 30 kilometre mesafedeki Dedeağaç'taki tatbikatın, Türkiye'ye yönelik bir hedef taşıdığını vurgulayan Perinçek, Dedeağaç NATO üssünde ABD askeri tesislerinin bulunduğunu belirtti. Türkiye'nin bir NATO ülkesi olmasına rağmen bu tatbikata çağrılmadığını ifade eden Perinçek, geçmişteki NATO tatbikatlarını hatırlatarak, “Tatbikatın asıl hedefinin Türkiye olduğu aşikardır.” dedi.

Norveç'te 2017'de düzenlenen tatbikatta, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterlerinin düşman hedefleri olarak sergilendiğini hatırlatan Perinçek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin durumu dikkatle izlediğine inandıklarını belirtti. “Vatan Partisi olarak, bu duruma karşı anında müdahale tatbikatına karşılık olarak bir karşı taarruz tatbikatı planlanmalıdır.”

Perinçek, Doğu Akdeniz konusunda da önemli açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın bu bölgeye odaklandığını vurgulayan Perinçek, “Filistin, Suriye ve Türkiye orada. Hürmüz Boğazı'nın savunması Doğu Akdeniz'den geçer. Kıbrıs’ta yapılan askeri yığınaklarla birlikte, suların ısındığını görüyoruz.” dedi.

Perinçek, Yunan halkına da seslenerek, “ABD'ye Yunan halkı piyon olamaz.” uyarısında bulundu. Dedeağaç'taki tatbikata karşı düzenlenecek yürüyüşe tüm vatanseverleri davet etti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (ortada), partisinin Beyoğlu'ndaki İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleştirdiği basın toplantısında, Yunanistan'ın Türkiye sınırındaki ili Dedeağaç'ta 26 Mayıs'ta yapılacak NATO tatbikatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.