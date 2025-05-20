DOLAR
38,8 0,02%
EURO
43,83 -0,01%
ALTIN
4.113,1 -0,11%
BITCOIN
4.143.749,74 0,1%

Perinçek'ten Dedeağaç'taki NATO Tatbikatına Sert Tepki

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Dedeağaç'taki NATO tatbikatına karşı 24 Mayıs'ta Edirne'de yürüyüş düzenleyecek.

Yayın Tarihi: 20.05.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 18:06
Perinçek'ten Dedeağaç'taki NATO Tatbikatına Sert Tepki

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde 26 Mayıs'ta yapılacak NATO tatbikatına karşı tepkisini dile getiriyor. Perinçek, 24 Mayıs'ta Edirne'de vatandaşlarla bir araya gelerek yürüyüş düzenleyeceklerini açıkladı.

Edirne sınırına 30 kilometre mesafedeki Dedeağaç'taki tatbikatın, Türkiye'ye yönelik bir hedef taşıdığını vurgulayan Perinçek, Dedeağaç NATO üssünde ABD askeri tesislerinin bulunduğunu belirtti. Türkiye'nin bir NATO ülkesi olmasına rağmen bu tatbikata çağrılmadığını ifade eden Perinçek, geçmişteki NATO tatbikatlarını hatırlatarak, “Tatbikatın asıl hedefinin Türkiye olduğu aşikardır.” dedi.

Norveç'te 2017'de düzenlenen tatbikatta, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterlerinin düşman hedefleri olarak sergilendiğini hatırlatan Perinçek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin durumu dikkatle izlediğine inandıklarını belirtti. “Vatan Partisi olarak, bu duruma karşı anında müdahale tatbikatına karşılık olarak bir karşı taarruz tatbikatı planlanmalıdır.”

Perinçek, Doğu Akdeniz konusunda da önemli açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın bu bölgeye odaklandığını vurgulayan Perinçek, “Filistin, Suriye ve Türkiye orada. Hürmüz Boğazı'nın savunması Doğu Akdeniz'den geçer. Kıbrıs’ta yapılan askeri yığınaklarla birlikte, suların ısındığını görüyoruz.” dedi.

Perinçek, Yunan halkına da seslenerek, “ABD'ye Yunan halkı piyon olamaz.” uyarısında bulundu. Dedeağaç'taki tatbikata karşı düzenlenecek yürüyüşe tüm vatanseverleri davet etti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (ortada), partisinin Beyoğlu'ndaki İstanbul İl...

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (ortada), partisinin Beyoğlu'ndaki İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleştirdiği basın toplantısında, Yunanistan'ın Türkiye sınırındaki ili Dedeağaç'ta 26 Mayıs'ta yapılacak NATO tatbikatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Yaşlı Bakım Sigortası Ağustos'ta Başlıyor!

Kocaeli’de İkramiyelere ve Maaşlara Tarihi Zam Kararı

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: Bakırköy ve Diğer İlçeler Etkilenecek

Samsun'da Ulaşım 19 Mayıs'ta Ücretsiz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kamerun Milli Günü, Ankara'da Coşkuyla Kutlandı
2
Avcılar'da İş Yerinde Yangın Korkuttu
3
Pelin Kaya, Ölümünün 2. Yılında Malta'da Anıldı
4
Tiran'da 'Nil'den Tuna'ya Gönül Coğrafyamız' Söyleşisi Yapıldı
5
İsmail Lütfü Seymen, İstanbul'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
6
İTÜ'de Sergilenen Elde Örülen Dev Türk Bayrağı
7
Mısır'da YEE Destekli 'Empower Her Çağdaş Sanat Fuarı' Başladı

İmrahor Vadisi Millet Bahçesi Başkentlilerle Buluştu

Erzurum'da Sağlık Sektörüne Devrim Niteliğinde Enstitü Kuruluyor

Karabük'te Emeklilere Şok: Ücretsiz Toplu Taşıma Hizmeti Sona Erdi

4A, 4B, 4C Emeklilerine Temmuz İle Büyük Maaş Artışı!

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: Bakırköy ve Diğer İlçeler Etkilenecek

Karadeniz Kıyılarına Felaket Uyarısı: Şiddetli Fırtına Geliyor!

Muğla'dan Bodrum'a Yaz Boyu Ücretsiz Su Desteği

Kocaeli’de İkramiyelere ve Maaşlara Tarihi Zam Kararı

Yaşlı Bakım Sigortası Ağustos'ta Başlıyor!

Samsun'da Ulaşım 19 Mayıs'ta Ücretsiz

Samsun'da Mevsimlik İşçilere Günlük 1.000 TL Müjdesi

Kamuda 10 Bin Engelli Birey İçin Yeni İstihdam Fırsatları!