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Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Fuarı Sakarya'da Buluşuyor

Sakarya, 10-13 Eylül'de uluslararası peyzaj ve süs bitkiciliği fuarına ev sahipliği yapacak. 230 firma ve 30 bin ziyaretçi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 20.05.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 15:17
Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Fuarı Sakarya'da Buluşuyor

Sakarya'da Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Fuarı Heyecanı

Sakarya, 10-13 Eylül tarihleri arasında PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı'na ev sahipliği yapacak. Fuar, Sapanca ilçesindeki Kırkpınar mevkisinde, 60 bin metrekarelik bir alanda gerçekleşecek.

Fuar Hakkında Detaylar

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl 8'incisi düzenlenecek fuarın teması "Yenilikleri Keşfet" olarak belirlendi. Fuara, 230 firma ve Türkiye başta olmak üzere farklı ülkelerden yaklaşık 30 bin ziyaretçi katılması bekleniyor.

Ürün yelpazesi genişliyor

Geniş ürün profili ile dikkat çeken bu fuarda, iç ve dış mekan süs bitkilerinden üretim ekipmanlarına, bahçe mobilyalarından sulama teknolojilerine kadar çeşitli ürünler sergilenecek.

Sakarya'nın Sektördeki Yeri

Fuarın koordinasyon toplantısında konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, fuarın, şehrin dış mekan süs bitkiciliğinin üretim ve pazarlama potansiyelini ortaya koyduğunu vurguladı. Alemdar, Sakarya'nın dış mekan süs bitkiciliğinde Türkiye'de hacim ve çeşitlilik olarak lider bir şehir olduğunu ifade etti.

Türkiye'deki yerel yönetimlerin ve sektör temsilcilerinin fuara katılım sağlamasını beklediklerini aktaran Alemdar, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sektör İle İlgili Önemli Vurgular

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da sektörün Sakarya için önemine vurgu yaparak, kentin güçlü bir üretim ekosistemine sahip olduğunu söyledi.

Sakarya, 10-13 Eylül'de PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri Bahçe Sanatları ve...

Sakarya, 10-13 Eylül'de PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı'na ev sahipliği yapacak. Sapanca ilçesi Kırkpınar mevkisinde, 60 bin metrekarelik fuar alanı hazırlandı.

Sakarya, 10-13 Eylül'de PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri Bahçe Sanatları ve...

Sakarya, 10-13 Eylül'de PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı'na ev sahipliği yapacak. Sapanca ilçesi Kırkpınar mevkisinde, 60 bin metrekarelik fuar alanı hazırlandı.

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