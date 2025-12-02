Pınarhisar'da Küçükbaşlara Küpe Takıldı — Sağlık ve Aşılama Çalışmaları

Pınarhisar'da teknik ekipler küçükbaş hayvanların sağlık kontrollerini yapıp kulak küpesi taktı; aşılama ve bakım konusunda bilgilendirme yapıldı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:56
İlçe Tarım ekipleri hayvan sağlığı ve kayıt takibini güçlendiriyor

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde, küçükbaş hayvanlara yönelik kapsamlı sağlık kontrolleri ve küpe takma çalışmaları gerçekleştirildi.

Pınarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, hayvanların genel sağlık durumları kontrol edilerek küpe takma ve aşılama işlemleri yapıldı.

Kontroller sırasında hayvanların genel sağlık durumları, aşılama kayıtları ve hastalık geçmişleri titizlikle değerlendirildi. Ekipler ayrıca hayvanların bakımı ve beslenmesi konusunda üreticilere önemli bilgiler verdi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Pınarhisar İlçe Müdürlüğümüzün teknik personelince, ilçemizdeki hayvancılık işletmelerindeki hayvanların küpe takma, aşılama ve kontrol işlemleri düzenli olarak gerçekleştirilmektedir" denildi.

Uygulamalar, hayvan sağlığının korunması ve kayıt sistemlerinin güncel tutulması amacıyla düzenli olarak sürdürülecek.

