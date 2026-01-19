Pınarhisar Tır Parkına Şoförlerden Tepki: Ulaşım ve Hizmet Eksikliği

Pınarhisarlı tır şoförleri, altyapı, servis, aydınlatma ve güvenlik eksikleri nedeniyle yeni açılan tır parkının mağduriyet yarattığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 09:21
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 09:21
Pınarhisar Tır Parkına Şoförlerden Tepki: Ulaşım ve Hizmet Eksikliği

Pınarhisar Tır Parkına Şoförlerden Tepki

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde hizmete açılan tır parkı, bölgedeki tır şoförlerinin yoğun tepkisini çekti. Şoförler, parkın altyapısı tamamlanmadan ve ulaşım ile servis planlaması yapılmadan açıldığını savunuyor; uygulamanın mevcut haliyle mağduriyet oluşturduğunu belirtiyorlar.

Şoförlerin Şikayetleri

Pınarhisarlı tır şoförleri, park alanında servis hizmeti bulunmadığını, aydınlatma, güvenlik ve sosyal alanlar gibi temel ihtiyaçların karşılanmadığını söyledi. Özellikle kış şartlarında park alanına ulaşımın büyük bir sorun haline geldiği, bu durumun her geçen gün daha da zorlaştığı vurgulandı.

Bazı şoförler, durumu şu sözlerle özetledi: "Bu park bu haliyle açılmamalıydı. Evimizin önünden aracımıza binme imkânı elimizden alındı. Soğukta kilometrelerce yürümek zorunda kalıyoruz".

Belediyeye Çağrı ve Talepler

Tır şoförleri, tır parkının mevcut haliyle işlevsiz olduğunu belirterek, gerekli düzenlemeler yapılmadan uygulamanın sürdürülmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Şoförler, belediye yönetimini sahaya inmeye ve sorunları yerinde görmeye davet ederek, öncelikle ulaşım ve servis hizmetleri başta olmak üzere eksiklerin bir an önce giderilmesini talep etti.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

