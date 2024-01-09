Plakalarda yeni dönem: Karekodlu plaka devri başlıyor! Eski plakalar değişecek mi? İşte yanıtı!

Araç plakalarında 1 Ocak 2024'ten itibaren karekod uygulaması yürürlüğe girdi. Bu uygulama ile sahte ve modifiye plakaların önlenmesi amaçlanıyor. Peki eski plakaları değiştirmek zorunlu mu? İşte merak edilenler...

Plakalarda yeni dönem: Karekodlu plaka devri başlıyor! Eski plakalar değişecek mi? İşte yanıtı!
Yayın Tarihi:

Plakalar, araçların trafiğe çıkması için gereken şartlardan biri. Araçların önünde ve arkasında olması zorunlu olan plakalar, araç ve sahibi hakkında bilgi veriyor. Plakalarla ilgili olarak 1 Ocak 2024'ten itibaren yeni bir uygulama başladı.

Karekodlu plakalar için noter veya Şoförler Odası'ndan basım belgesi almak gerekiyor. Plakalarda il kodu ve harflerin arasına karekod konulacak. Karekodun boyutu 15x15 mm olacak. Ayrıca plakalara 12 haneli bir seri numarası da verilecek.

kadekod-plakalar

ESKİ PLAKALAR DEĞİŞECEK Mİ?

Mevcut plakalarınızı değiştirmenize gerek yok. Karekodlu plaka uygulaması yeni plakalar için yürürlüğe girdi. Bu uygulama ile sahte ve modifiye plakaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

APP PLAKA NEDİR?

APP plakalar, yazı karakterleri büyük ve kalın olan plakalardır. Aracın görüntüsünü değiştirmeyi sevenler ve modifiyeciler bu plakalara ilgi gösterir. Fakat APP plakalar standartlara uygun değildir ve 2017'den itibaren yasaklanmıştır. Para cezası da vardır.

karekodlu-plakalar

Bu plakalarla araç muayenesi de geçilemez. TÜVTÜRK, bu plakaları ağır kusur olarak değerlendirir.

Plakaların harf ve rakamları, plaka basan kurumun karakter kalıplarına uygun olmalı. Plakalara vida, yansıtıcı, boya gibi şeylerle müdahale edilirse veya plakalar onarılırsa, harf ve rakamlar okunmaz hale gelir. Plakalarda harflerin yanında, üstünde, altında veya ortasında vida veya vida deliği olursa, bu plakalar ağır kusurlu sayılır.

GÜNCEL PLAKA CEZASI NE KADAR?

Plakaların okunmasını zorlaştıran değişiklikler yapmak 2024 yılında 2 bin 647 TL cezaya tabi. Sahte plaka kullananlar ise 32 bin 170 TL ceza ödemek zorunda.

Öne Çıkanlar
Taşıt kredisi kullanmak için en doğru zaman! İNG Bank 400.000 TL'yi en düşük faiz ile veriyor Taşıt kredisi kullanmak için en doğru zaman! İNG Bank 400.000 TL'yi en düşük faiz ile veriyor
Hiç evi olmayanlara kallavi destek! 1.5 milyon TL indirimle tapusuz vatandaş kalmayacak Hiç evi olmayanlara kallavi destek! 1.5 milyon TL indirimle tapusuz vatandaş kalmayacak
Ev kiralarken bunu yapmayana ev mev yok! Üstelik binlerce lira cezası var Ev kiralarken bunu yapmayana ev mev yok! Üstelik binlerce lira cezası var
Çok Okunanlar
Ev kiralarken bunu yapmayana ev mev yok! Üstelik binlerce lira cezası var Ev kiralarken bunu yapmayana ev mev yok! Üstelik binlerce lira cezası var Arabası 15 yaşından büyük olanlar dikkat! Az önce duyuruldu Arabası 15 yaşından büyük olanlar dikkat! Az önce duyuruldu 48-49-50 yaşında çalışanlar dikkat! Bu formülle anında emekliliğin kapısı açılacak 48-49-50 yaşında çalışanlar dikkat! Bu formülle anında emekliliğin kapısı açılacak Otomobil firması araçlarını geri topluyor! Hatayı öğrenenler çoktan sağa çekti bile Otomobil firması araçlarını geri topluyor! Hatayı öğrenenler çoktan sağa çekti bile Bariyere çarpan otomobil parçalara ayrıldı: 2 ölü, 2 yaralı! Bariyere çarpan otomobil parçalara ayrıldı: 2 ölü, 2 yaralı! Erken emeklilik için yıllarca beklemenize lüzum yok! Bu 3 yöntemi bilen direkt dilekçesini hazırlıyor Erken emeklilik için yıllarca beklemenize lüzum yok! Bu 3 yöntemi bilen direkt dilekçesini hazırlıyor