Plakalarda yeni dönem: Karekodlu plaka devri başlıyor! Eski plakalar değişecek mi? İşte yanıtı!

Plakalar, araçların trafiğe çıkması için gereken şartlardan biri. Araçların önünde ve arkasında olması zorunlu olan plakalar, araç ve sahibi hakkında bilgi veriyor. Plakalarla ilgili olarak 1 Ocak 2024'ten itibaren yeni bir uygulama başladı.

Karekodlu plakalar için noter veya Şoförler Odası'ndan basım belgesi almak gerekiyor. Plakalarda il kodu ve harflerin arasına karekod konulacak. Karekodun boyutu 15x15 mm olacak. Ayrıca plakalara 12 haneli bir seri numarası da verilecek.





ESKİ PLAKALAR DEĞİŞECEK Mİ?

Mevcut plakalarınızı değiştirmenize gerek yok. Karekodlu plaka uygulaması yeni plakalar için yürürlüğe girdi. Bu uygulama ile sahte ve modifiye plakaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

APP PLAKA NEDİR?

APP plakalar, yazı karakterleri büyük ve kalın olan plakalardır. Aracın görüntüsünü değiştirmeyi sevenler ve modifiyeciler bu plakalara ilgi gösterir. Fakat APP plakalar standartlara uygun değildir ve 2017'den itibaren yasaklanmıştır. Para cezası da vardır.





Bu plakalarla araç muayenesi de geçilemez. TÜVTÜRK, bu plakaları ağır kusur olarak değerlendirir.

Plakaların harf ve rakamları, plaka basan kurumun karakter kalıplarına uygun olmalı. Plakalara vida, yansıtıcı, boya gibi şeylerle müdahale edilirse veya plakalar onarılırsa, harf ve rakamlar okunmaz hale gelir. Plakalarda harflerin yanında, üstünde, altında veya ortasında vida veya vida deliği olursa, bu plakalar ağır kusurlu sayılır.

GÜNCEL PLAKA CEZASI NE KADAR?

Plakaların okunmasını zorlaştıran değişiklikler yapmak 2024 yılında 2 bin 647 TL cezaya tabi. Sahte plaka kullananlar ise 32 bin 170 TL ceza ödemek zorunda.