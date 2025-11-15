Plastik Vergisinden Muafiyet İçin Sertifika Artık Türkiye'den Alınabilecek

Plastik içeren ürünlerin yurt dışına sevkinde ek vergi yükünü ortadan kaldıracak önemli bir adım atıldı. Artık üreticiler, daha önce yalnızca Belçika kaynaklı belgelerle sağlanabilen sertifikayı Türkiye’den temin ederek Avrupa’ya gönderimde vergi avantajı elde edebilecek.

Certiloop Genel Müdürü Yağmur Eroğlu, İngiltere ve İspanya’ya ürün gönderen firmaların 'plastik vergisi' ödememek için daha önce bu belgeyi sadece Belçika’daki bir kuruluştan almak zorunda olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Artık firmalar gönderdikleri ürünün ne kadarının geri dönüştürülmüş olduğunu Türkiye’de belgeleyebilecek. Böylece geri dönüştürülmüş kısım için ton başına 450 euro olan vergiden kurtulacak. Bu verginin yakın zamanda tüm Avrupa’ya yayılacağı düşünüldüğünde bu sertifikayı Türkiye’den almanın önemi giderek daha da artacak"

Nasıl İşleyecek?

Türkiye’nin akredite sistemi sayesinde sanayiciler, test ve belgelendirme süreçlerinde yurtdışına bağımlı kalmadan hareket edebilecek. Firmalar, ürünlerinde yer alan geri dönüştürülmüş plastik oranını Türkiye’den belgeleyerek ilgili ülkelere sevk sırasında vergi muafiyeti talep edebilecek.

Eroğlu süreci detaylandırdı:

"Şu anda İspanya ve İngiltere, yurtdışından kendi ülkelerine gelen ve içerisinde geri dönüştürülmemüş plastik olan ürünlere 'plastik vergisi' adı altında ton başına 450 euro vergi uyguluyor ve bu uygulama diğer Avrupa ülkelerine de yayılacak. Bu vergiden kurtulmanın tek şartı, gönderilen ürünün ne kadarının dönüştürülmüş plastikten olduğunu ispat etmek. Örneğin sizin gönderdiğiniz ürünün ambalajındaki plastiğin yarısı geri dönüştürülmüş ise siz bu yarısı için vergiden muaf oluyorsunuz. Ancak bunu belgelemeniz lazım. İngiltere ve İspanya’ya ürün gönderecek olan firmalar bize başvurduğunda, biz ürünün ne kadarının geri dönüştürülmüş plastik olduğunu tespit edip bunu belgelendiriyoruz ve firmanın vergi ödememesini sağlıyoruz. Yaptığımız hesaplamalara göre sertifikalandırılmış ürünler sayesinde, toplamda yaklaşık 170 milyon euroluk bir vergiden kurtulma şansına sahip oluyor. Şu anda bu ürünlere vergi konuluyor ancak ileride Avrupa’nın yeni ambalaj mevzuatı gereği içinde geri dönüştürülmüş malzemelerin olmadığı ürünlerin Avrupa’ya girişi komple yasaklanacak. Firmalar 2030 yılına kadar geri dönüşebilir ambalaja da geçmek ve ürünlerindeki bu geçişi sağlamak zorunda. Bu nedenle her ürüne sertifika gerekecek. Biz bu sertifikayı verecek olan ikinci kurumun Türkiye’de olmasını çok önemsiyoruz ve Türk ihracatçılara çok önemli bir katma değer sağlayıp sermayeyi içeride tutacağımıza inanıyoruz"

Sektöre Etkisi ve Beklenti

Uzmanlar, sertifikaların Türkiye’den alınabilmesinin ihracatçıya hem hız hem maliyet avantajı sağlayacağını belirtiyor. Ton başına 450 euro olan verginin, belgeleme ile doğrudan azaltılabileceği vurgulanırken, sertifikalandırmanın toplamda yaklaşık 170 milyon euro tutarında bir vergi yükünden kurtarma potansiyeli taşıdığı ifade ediliyor.

Avrupa ambalaj mevzuatındaki dönüşüm ve 2030 hedefleri, her ürün için sertifika gereksinimini zorunlu kılarken, bu belgelendirmenin Türkiye’de yapılabilmesi sektöre önemli bir rekabet avantajı ve katma değer sağlayacak.

CERTİLOOP GENEL MÜDÜRÜ YAĞMUR EROĞLU