Polatlı’da Otomobil-Kamyon Çarpışması: 1 Ölü, 5 Yaralı

Olayın Özeti

Polatlı-Konya yolu 115. kilometrede bir otomobil ile bir kamyonun çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kazada 2’si çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Ağır yaralanan Medikal Estetik Hekimi Dr. Zülfü Akşit, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Müdahale ve Soruşturma

Bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildiler.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı; inceleme çalışmaları devam ediyor.

MEDİKAL ESTETİK HEKİMİ DR. ZÜLFÜ AKŞİT