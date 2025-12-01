Polis Memuru Tuncay Ebrinç Samsun'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Fatsa'da görevli trafik polisi Tuncay Ebrinç (54), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi; tören sonrası cenazesi Samsun'da Kalkancı Aile Kabristanlığı'na defnedildi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 15:18
Ordu’nun Fatsa ilçesinde trafik polisi olarak görev yapan Tuncay Ebrinç (54), geçirdiği kalp krizi sonucu Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ebrinç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.

Tören ve uğurlama

Bugün Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törende, Ebrinç’in Türk bayrağına sarılı cenazesi alana getirildi. Tören saygı duruşu ile başladı; meslektaşları ve yakınları, Ebrinç’in görev süresince gösterdiği özveri ve çalışkanlığı vurguladı. Helallik alınmasının ardından cenaze, dualar eşliğinde omuzlarda taşınarak defnedilmek üzere memleketi Samsuna uğurlandı.

Samsun'da son veda

Samsun’a getirilen Tuncay Ebrinç için İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesinde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Ebrinç, yapılan duaların ardından Kalkancı Aile Kabristanlığında son yolculuğuna uğurlandı.

