Polise Ateş Açan Şahıs Özel Harekatın Devreye Girmesi ile Evde Etek Giymiş Olarak Yakalandı

Olay Gaziantep'teki Güzelvadi Mahallesi'nde öğle saatlerinde yaşandı. Şehri sarsacak bir gerilime neden olan olayda polis ekipleri, hakkında beş ayrı dosya bulunan İbrahim Budamcı'nın bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Ancak Budamcı, polisleri fark edince kaçmaya çalışırken ekiplere ateş açtı. Bu kritik anın ardından olaya müdahale etmek üzere özel harekat birimleri seferber oldu. İbrahim Budamcı'nın kaçışı, Gaziantep'te akıllara durgunluk veren bir atmosfer oluşturdu.





Özel harekat ekiplerinin olaya müdahil olması ile şüpheli saklandığı yerde yakalandı. Olayın ilginç kısmı ise bu noktada yaşandı. Aranan şüpheli etek giymiş halde bir yakının evinde ele geçirildi.





İhbar üzerine olay yerine giden özel harekat ekipleri şahsın olduğu belirtilen mahalle abluka altına alındı. Dron destekli yürütülen operasyon sonucunda ekipler belirtilen evde arama yaptı. Yaklaşık 1 saat süren aramanın ardından İbrahim Budamcı yakının evinde yatakların arasında etek giymiş halde bulundu. Kadın kıyafeti giyerek kaçmaya çalıştığı tesğit edilen Budamcı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.