Polise Ateş Açan Şahıs Özel Harekatın Devreye Girmesi ile Evde Etek Giymiş Olarak Yakalandı

Gaziantep'te öğle saatlerinde akıl almaz bir olay yaşandı. Uzun süredir beş ayrı dosyadan aranan İbrahim Budamcı, kendisini gözaltına almaya gelen polis ekiplerine ateş açarak kaçmayı başardı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen özel harekat ekipleri, nefes kesen bir operasyon düzenledi. Budamcı'nın izini sürerken, özel harekat ekipleri tarafından düzenlenen operasyonun sonucunda, şahıs bir yakınının evinde yatakların arasında kadın kıyafetleri giyinmiş halde bulundu. İbrahim Budamcı'nın, kendisini saklamak için kadın gibi giyinip kaçmaya çalıştığı detayı, olaya daha da ilginç bir boyut kazandırdı.

Polise Ateş Açan Şahıs Özel Harekatın Devreye Girmesi ile Evde Etek Giymiş Olarak Yakalandı
Yayın Tarihi:

Olay Gaziantep'teki Güzelvadi Mahallesi'nde öğle saatlerinde yaşandı. Şehri sarsacak bir gerilime neden olan olayda polis ekipleri, hakkında beş ayrı dosya bulunan İbrahim Budamcı'nın bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Ancak Budamcı, polisleri fark edince kaçmaya çalışırken ekiplere ateş açtı. Bu kritik anın ardından olaya müdahale etmek üzere özel harekat birimleri seferber oldu. İbrahim Budamcı'nın kaçışı, Gaziantep'te akıllara durgunluk veren bir atmosfer oluşturdu.

şüpheli

Özel harekat ekiplerinin olaya müdahil olması ile şüpheli saklandığı yerde yakalandı. Olayın ilginç kısmı ise bu noktada yaşandı. Aranan şüpheli etek giymiş halde bir yakının evinde ele geçirildi. 

şüpheli

İhbar üzerine olay yerine giden özel harekat ekipleri şahsın olduğu belirtilen mahalle abluka altına alındı. Dron destekli yürütülen operasyon sonucunda ekipler belirtilen evde arama yaptı. Yaklaşık 1 saat süren aramanın ardından İbrahim Budamcı yakının evinde yatakların arasında etek giymiş halde bulundu. Kadın kıyafeti giyerek kaçmaya çalıştığı tesğit edilen Budamcı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öne Çıkanlar
Telefon flaşlarındaki bu detay kimsenin aklına gelmezdi! Böyle kullanınca ağzınız açık kalacak Telefon flaşlarındaki bu detay kimsenin aklına gelmezdi! Böyle kullanınca ağzınız açık kalacak
BİM'e gelen yeni ürünler yok satacak! Giyimden gıdaya çok beklenen ürünler sonunda geldi BİM'e gelen yeni ürünler yok satacak! Giyimden gıdaya çok beklenen ürünler sonunda geldi
Bağırsak hastaları için pratik kahvaltılık tarifleri! Bağırsakları yormadan tıkır tıkır çalıştırıyor Bağırsak hastaları için pratik kahvaltılık tarifleri! Bağırsakları yormadan tıkır tıkır çalıştırıyor
Çok Okunanlar
TikTok’un “Yakışıklı Güvenlik”i Muhammet Sürmeli kimdir, nereli? TikTok’un “Yakışıklı Güvenlik”i Muhammet Sürmeli kimdir, nereli? Çin'de Görülen Salgında Korkulan Oldu: Salgın Hollanda ve Danimarka'ya Sıçradı Çin'de Görülen Salgında Korkulan Oldu: Salgın Hollanda ve Danimarka'ya Sıçradı Apartmanın üst katında oturanlar dikkat! Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar çıktı Apartmanın üst katında oturanlar dikkat! Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar çıktı Artık trafiğe çıkarken iki kez düşüneceksiniz! 2.570 TL'lik ceza yolda: Bunu yapmayan yandı Artık trafiğe çıkarken iki kez düşüneceksiniz! 2.570 TL'lik ceza yolda: Bunu yapmayan yandı Meteoroloji'den Fırtına Alarmı! İstanbul için Kritik Uyarı Geldi! Yarın İçin Tedbirli Olun Çağrısı Geldi Meteoroloji'den Fırtına Alarmı! İstanbul için Kritik Uyarı Geldi! Yarın İçin Tedbirli Olun Çağrısı Geldi Sosyal Medya Fenomeni Ece Ronay'ın Güzellik Merkezine Saldırı Sosyal Medya Fenomeni Ece Ronay'ın Güzellik Merkezine Saldırı