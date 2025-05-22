Polonya ve Litvanya, Ortak Kültürel Miraslarını Ankara'da Kutladı

Polonya ve Litvanya Ortak Kültürel Mirası İle Ankara’da Buluştu

Polonya ve Litvanya büyükelçilikleri, iki ülke arasındaki ortak kültürel mirası kutlamak amacıyla Ankara'da önemli bir resepsiyon düzenledi. Bu etkinlik, ünlü besteci ve ressam Mikalojus Konstantinas Čiurlionis'in doğumunun 150. yıl dönümünü anma çerçevesinde gerçekleştirildi.

Etkinliğin Detayları ve Katılımcılar

Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Przemyslaw Lang'ın ev sahipliğinde, büyükelçilik binasında düzenlenen resepsiyona; Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis, Ankara'da görev yapan diğer büyükelçiler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Lang, yaptığı konuşmada, katılımcıları Čiurlionis’in 150. yıl dönümünde anmaktan onur duyduğunu ifade etti. Sanatçının Polonya ile de güçlenen bağlarını vurgulayan Lang, etkinliğin Polonya-Litvanya dostluğunun ve işbirliğinin mükemmel bir örneği olduğunu belirtti.

Çiurlionis'in Önemi ve Etkinliğin Anlamı

Büyükelçi Lang, iki ülkenin karşılıklı saygı ve Avrupa değerleri çerçevesinde ilerlemeye devam ettiğini dile getirdi. Ayrıca etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Büyükelçi Degutis de, etkinliğe ev sahipliği yaptığı için Lang’a teşekkürlerini sundu. Degutis, Çiurlionis'in eserleri ve yaşamıyla ilgili bilgiler vererek, Litvanya'nın ilk çağdaş bestecisi olduğunu ve ülkenin ilk senfonik eserlerini kaleme aldığını sözlerine ekledi.

Sanat Performansı ve İkramlar

Resepsiyon, Duo Zubovai ekibinin eşsiz piyano performansı ile devam etti. Etkinlik, zengin ikramlar eşliğinde sona erdi.

Polonya ve Litvanya Büyükelçilikleri, iki ülke arasındaki ortak kültürel mirasın yanı sıra besteci ve ressam Mikalojus Konstantinas Čiurlionis’in doğumunun 150. yıldönümünü kutlamak amacıyla Ankara’da resepsiyon düzenledi. Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Przemyslaw Lang resepsiyonda açılış konuşması yaptı.

Polonya ve Litvanya Büyükelçilikleri, iki ülke arasındaki ortak kültürel mirasın yanı sıra besteci ve ressam Mikalojus Konstantinas Čiurlionis’in doğumunun 150. yıldönümünü kutlamak amacıyla Ankara’da resepsiyon düzenledi. Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Przemyslaw Lang resepsiyonda açılış konuşması yaptı.