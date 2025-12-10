Posof'ta Yoğun Sis Görüş Mesafesini 20 Metreye Düşürdü
Ulaşımda aksamalar ve uyarılar
Ardahan’ın Posof ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.
Yetkililer, ilçede görülen sisin görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdüğünü bildirdi. Sis nedeniyle ilçe genelinde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı.
Özellikle sabah saatlerinde, çevre mahallelerden ilçe merkezine getirilen taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler, zor şartlarda okullarına ulaşabildi.
Meteoroloji yetkilileri, bölgedeki kar yağışı, buzlanma ve sis riskine karşı sürücüleri tedbirli olmaya çağırdı.
