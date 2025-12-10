DOLAR
Posof'ta Yoğun Sis Görüş Mesafesini 20 Metreye Düşürdü

Ardahan’ın Posof ilçesinde sabah etkili olan yoğun sis görüş mesafesini 20 metreye düşürdü; ulaşım ve taşımalı eğitim aksadı, Meteoroloji sürücüleri uyardı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 10:40
Ulaşımda aksamalar ve uyarılar

Ardahan’ın Posof ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Yetkililer, ilçede görülen sisin görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdüğünü bildirdi. Sis nedeniyle ilçe genelinde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı.

Özellikle sabah saatlerinde, çevre mahallelerden ilçe merkezine getirilen taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler, zor şartlarda okullarına ulaşabildi.

Meteoroloji yetkilileri, bölgedeki kar yağışı, buzlanma ve sis riskine karşı sürücüleri tedbirli olmaya çağırdı.

