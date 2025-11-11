Prof. Dr. Gözel: Bilinçsiz Antibiyotik Kullanımı Sağlığa Zarar Veriyor, Direnç Oluşturuyor

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nden önemli uyarı

Fırat Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Gözel, antibiyotiklerin doğru ve bilinçli kullanımına ilişkin uyarılarda bulundu.

"Gereksiz yere kullanılan antibiyotiklerin hastanın sağlığını iyileştirmekten ziyade bozabilmektedir" dedi.

"Hastalarımızın antibiyotik kullanmadan önce mutlaka doktorlarına başvurmaları ve bilinçli bir şekilde antibiyotik kullanmalarını öneriyoruz. Aksi takdirde bilinçsiz kullanılan antibiyotikler vücudun florasını bozabilmekte ve bir takım istenmeyen yan etkilere sebebiyet vermektedir".

Gözel, ağızdan alınan bir antibiyotiğin mide ve bağırsak florasını bozacağını ve ishale sebep olacağını belirtti ve hastalara antibiyotik kullanmadan önce mutlaka doktorlarına başvurmaları çağrısında bulundu.

Prof. Dr. Gözel, hekimin önerdiği süre boyunca tedavinin kesilmemesi gerektiğini vurgulayarak, bilinçsiz kullanımın bakterilerde direnç gelişimine yol açtığını söyledi: "Bu direncin önüne geçmek ve daha sonraki seferlerde aynı bakteri ve mikropla karşılaşınca kullanılan antibiyotiğin etki gösterebilmesi için bu tür yaklaşımları hekim tavsiyesi ile yapmak gerekiyor."

Komşu ve arkadaş tavsiyeleriyle ilaç kullanımını kesinlikle reddetmek gerektiğini belirten Gözel, basit ağrılar için rastgele antibiyotik kullanılmaması gerektiğini kaydetti: "Bazen hastalarda görüyoruz, dişim veya boğazım ağrıyor antibiyotikten bir tane kullan iyi gelir gibi yaklaşımlar oluyor. Kesinlikle hem tedavi etmiyor hem de direnç kazanılması kolaylaşıyor. Günübirlik bir basit ağrı kesici gibi antibiyotik kullanımı sınırlanması gerekmektedir".

