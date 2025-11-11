Prof. Dr. Gözel: Bilinçsiz Antibiyotik Kullanımı Sağlığa Zarar Veriyor, Direnç Oluşturuyor

Prof. Dr. Nevzat Gözel, bilinçsiz antibiyotik kullanımının bağırsak florasını bozduğunu, yan etkilere ve bakteri direncine yol açtığını; hekim önerisiyle kullanılmasını vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 10:55
Prof. Dr. Gözel: Bilinçsiz Antibiyotik Kullanımı Sağlığa Zarar Veriyor, Direnç Oluşturuyor

Prof. Dr. Gözel: Bilinçsiz Antibiyotik Kullanımı Sağlığa Zarar Veriyor, Direnç Oluşturuyor

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nden önemli uyarı

Fırat Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Gözel, antibiyotiklerin doğru ve bilinçli kullanımına ilişkin uyarılarda bulundu.

"Gereksiz yere kullanılan antibiyotiklerin hastanın sağlığını iyileştirmekten ziyade bozabilmektedir" dedi.

"Hastalarımızın antibiyotik kullanmadan önce mutlaka doktorlarına başvurmaları ve bilinçli bir şekilde antibiyotik kullanmalarını öneriyoruz. Aksi takdirde bilinçsiz kullanılan antibiyotikler vücudun florasını bozabilmekte ve bir takım istenmeyen yan etkilere sebebiyet vermektedir".

Gözel, ağızdan alınan bir antibiyotiğin mide ve bağırsak florasını bozacağını ve ishale sebep olacağını belirtti ve hastalara antibiyotik kullanmadan önce mutlaka doktorlarına başvurmaları çağrısında bulundu.

Prof. Dr. Gözel, hekimin önerdiği süre boyunca tedavinin kesilmemesi gerektiğini vurgulayarak, bilinçsiz kullanımın bakterilerde direnç gelişimine yol açtığını söyledi: "Bu direncin önüne geçmek ve daha sonraki seferlerde aynı bakteri ve mikropla karşılaşınca kullanılan antibiyotiğin etki gösterebilmesi için bu tür yaklaşımları hekim tavsiyesi ile yapmak gerekiyor."

Komşu ve arkadaş tavsiyeleriyle ilaç kullanımını kesinlikle reddetmek gerektiğini belirten Gözel, basit ağrılar için rastgele antibiyotik kullanılmaması gerektiğini kaydetti: "Bazen hastalarda görüyoruz, dişim veya boğazım ağrıyor antibiyotikten bir tane kullan iyi gelir gibi yaklaşımlar oluyor. Kesinlikle hem tedavi etmiyor hem de direnç kazanılması kolaylaşıyor. Günübirlik bir basit ağrı kesici gibi antibiyotik kullanımı sınırlanması gerekmektedir".

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BAŞKANI PROF. DR. NEVZAT GÖZEL...

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BAŞKANI PROF. DR. NEVZAT GÖZEL, ANTİBİYOTİKLERİN DOĞRU VE BİLİNÇLİ KULLANIMI KONUSUNDA ÖNEMLİ UYARILARDA BULUNDU

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BAŞKANI PROF. DR. NEVZAT GÖZEL

İLGİLİ HABERLER

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de Orman Yangınına Sütle Müdahale
2
Afyonkarahisar'da Kamu Hizmetleri İçin Haftalık Değerlendirme Toplantısı
3
Bilecik'te 'Bilişim Sistemleriyle Hırsızlık' Suçundan Aranan Yusuf C. Yakalandı
4
Sivas’ta 11 Kasım’da 58 Bin Fidan Toprakla Buluştu
5
Dilovası'nda parfüm tesisi yangını: 11 şüpheli adliyeye sevk edildi
6
Kahverengi Kokarca Marmara'ya Ulaştı: Bursa ve Yalova’da Tarım Alarmı
7
Aksaray'da Pancar Tarlasında 2 Metre Çapında Obruk Oluştu

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri