Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu Doğu Anadolu Erzurum 7. Kitap Fuarı'nda Okurlarla Buluştu

Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu, Doğu Anadolu Erzurum 7. Kitap Fuarı'nda okurlarla buluştu; basılı kitabın kalıcılığı ve çocuklukta kitap sevgisinin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 12:15
Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu Doğu Anadolu Erzurum 7. Kitap Fuarı'nda Okurlarla Buluştu

Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu Kitapseverlerle Erzurum'da Buluştu

İmza Günü ve Yoğun İlgi

Doğu Anadolu Erzurum 7. Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen imza günlerinde, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu kitapseverlerle bir araya geldi. Etkinlikte öğrencileri, meslektaşları, dostları ve çok sayıda kitap tutkunu Kadıoğlu'nu yalnız bırakmadı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Kadıoğlu, okuyucularıyla sohbet ederek kitaplarını imzaladı.

Basılı Kitabın Önemi ve Çocuklarda Kitap Sevgisi

İmza günü sırasında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Kadıoğlu, basılı kitabın insanlar üzerinde dijital yayınlara kıyasla çok daha kalıcı bir etki bıraktığını belirtti. Kitapla kurulan fiziksel temasın öğrenme sürecini güçlendirdiğini vurgulayan Kadıoğlu, özellikle çocukluk döneminde kitap sevgisinin kazanılmasının hayati önem taşıdığını ifade etti.

Ebeveynlere seslenen Kadıoğlu şu ifadeleri kullandı: "Taze kitap kokusunun insanın bellek dünyasında derin izler bıraktığını düşünüyorum. Kitap sevgisi de genellikle çocukluk döneminde başlıyor. Kendi gözlemlerim ve deneyimlerim de bunu doğruluyor. Sadece ‘oku’ demek yeterli değil; çocukların anne ve babalarını okurken, yazarken görmesi çok daha etkili oluyor."

İmzalanan Kitaplar ve Kapanış

Günün sonunda Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu, katılımcıların getirdiği kitapları imzalayarak okuyucularına hediye etti ve etkinlik, yoğun ilgiyle son buldu.

DOĞU ANADOLU ERZURUM 7. KİTAP FUARI’NDA İMZA GÜNLERİ TÜM HIZIYLA DEVAM EDERKEN, ATATÜRK...

DOĞU ANADOLU ERZURUM 7. KİTAP FUARI’NDA İMZA GÜNLERİ TÜM HIZIYLA DEVAM EDERKEN, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. HAKAN HADİ KADIOĞLU KİTAPSEVERLERLE BİR ARAYA GELDİ.

DOĞU ANADOLU ERZURUM 7. KİTAP FUARI’NDA İMZA GÜNLERİ TÜM HIZIYLA DEVAM EDERKEN, ATATÜRK...

İLGİLİ HABERLER

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Ocakbaşında İnfaz: İşyeri Sahibi Cengiz Durmaz Öldü
2
MUSKİ yağmur mesaisinde: Muğla'da mazgal temizliği 7/24 sürüyor
3
ADÜ Kampüsü Yenileniyor: Yeni Kantin, Poliklinik ve Laboratuvar
4
2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde
5
Boyteks ERVA Spor Okulu'nda Değerler Eğitimi
6
Ayvalık'ta Aç Kalan 8 Yaban Domuzu İlçe Merkezine İndi
7
Ayvalık’ta metrekareye 105.3 kg yağış: İlçe felç oldu

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?