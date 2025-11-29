Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu Doğu Anadolu Erzurum 7. Kitap Fuarı'nda Okurlarla Buluştu

Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu Kitapseverlerle Erzurum'da Buluştu

İmza Günü ve Yoğun İlgi

Doğu Anadolu Erzurum 7. Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen imza günlerinde, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu kitapseverlerle bir araya geldi. Etkinlikte öğrencileri, meslektaşları, dostları ve çok sayıda kitap tutkunu Kadıoğlu'nu yalnız bırakmadı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Kadıoğlu, okuyucularıyla sohbet ederek kitaplarını imzaladı.

Basılı Kitabın Önemi ve Çocuklarda Kitap Sevgisi

İmza günü sırasında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Kadıoğlu, basılı kitabın insanlar üzerinde dijital yayınlara kıyasla çok daha kalıcı bir etki bıraktığını belirtti. Kitapla kurulan fiziksel temasın öğrenme sürecini güçlendirdiğini vurgulayan Kadıoğlu, özellikle çocukluk döneminde kitap sevgisinin kazanılmasının hayati önem taşıdığını ifade etti.

Ebeveynlere seslenen Kadıoğlu şu ifadeleri kullandı: "Taze kitap kokusunun insanın bellek dünyasında derin izler bıraktığını düşünüyorum. Kitap sevgisi de genellikle çocukluk döneminde başlıyor. Kendi gözlemlerim ve deneyimlerim de bunu doğruluyor. Sadece ‘oku’ demek yeterli değil; çocukların anne ve babalarını okurken, yazarken görmesi çok daha etkili oluyor."

İmzalanan Kitaplar ve Kapanış

Günün sonunda Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu, katılımcıların getirdiği kitapları imzalayarak okuyucularına hediye etti ve etkinlik, yoğun ilgiyle son buldu.

DOĞU ANADOLU ERZURUM 7. KİTAP FUARI’NDA İMZA GÜNLERİ TÜM HIZIYLA DEVAM EDERKEN, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. HAKAN HADİ KADIOĞLU KİTAPSEVERLERLE BİR ARAYA GELDİ.