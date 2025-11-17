Prof. Dr. Haydar Sur: Duygusal Zeka Doğru İletişimin Anahtarı

Prof. Dr. Haydar Sur, Hayat Hastanesi'ndeki eğitimde duygusal zekânın ve bireysel farkındalığın doğru iletişim için hayati olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 11:35
Hayat Hastanesi’nde iletişim ve farkındalık eğitimi

Hayat Hastanesi, sağlık alanındaki öncü çalışmalarının yanı sıra personel gelişimini destekleyen eğitim programlarını sürdürüyor. Bu kapsamda hastane yönetimi, Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haydar Suru ağırladı.

Program öncesinde konuşan Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul, doktor ve sağlık çalışanlarının çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde gelişimine katkı sağlamak amacıyla eğitimlerin devam edeceğini belirtti.

İletişimde duygusal zekânın önemi

Prof. Dr. Haydar Sur, Hayat Hastanesi Sağlık Birimi Sorumluları ile Hayat Şifa Hastanesi Sağlık Birimi Sorumlularına yönelik sunumunda, iş yaşamında ve günlük hayatta iletişimde başarılı olmanın en önemli kurallarından birinin duygusal zekâyı kullanmak olduğunu ifade etti. Duygusal zekâyı geliştirme çabasının, iletişimi daha başarılı kılma kararlılığından kaynaklandığını vurguladı.

İnsanın kendini çözmeye çalışması ve kendini eksik ve fazlalıklarıyla, avantaj, dezavantajlarıyla beraber tamamlayabilmesi sosyal ortamlarda kendini doğru ifade edebilmesi için büyük bir güçtür. Bu büyük gücü hepimiz kullanmalıyız.

Bireysel farkındalık ve empati

Prof. Dr. Haydar Sur, bireysel farkındalığı insanların artı ve eksileri ile kendilerini tanıyabilmeleri olarak tanımladı. Kendinizin farkında olursanız, başkalarını anlamadan, yüzeysel bir izlemde hemen karşılık vermeyen; iletişimi tam yerli yerine oturtarak yaşayan bir insan olacağınızı belirtti.

Bu yaklaşımın, insanlarla empati kurmayı ve onları doğru şekilde tanımayı kolaylaştırdığını söyleyen Prof. Dr. Haydar Sur, böylece hayatın her alanında doğru iletişim kurulacağını ve bu farkındalığın sağlık çalışanları için daha da önem taşıdığını vurguladı.

