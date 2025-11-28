Prof. Dr. Suat Tekin'e TÜSEB Aziz Sancar Teşvik Ödülü

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Suat Tekin, 2025 TÜSEB Aziz Sancar Teşvik Ödülü'ne layık görüldü.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 12:15
İnönü Üniversitesi'nden ulusal başarı

İnönü Üniversitesi, bilimsel çalışmalarıyla bir başarıya daha imza attı. Üniversitenin Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Suat Tekin, fizyoloji, kanser ve sinirbilim alanlarında yürüttüğü uluslararası nitelikteki çalışmalarla 2025 TÜSEB Aziz Sancar Teşvik Ödülüne layık görüldü.

Ödül, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı kapsamında verildi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı ve ödüller sahiplerine takdim edildi.

Prof. Dr. Suat Tekin, bilimsel başarılarının takdiri niteliğindeki ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

