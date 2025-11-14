Pursaklar'dan Mersin'e: Gençlik Kampı'na Yeni Kafile Uğurlandı

Pursaklar Belediyesi, 15-20 yaş arası genç kızlardan oluşan yeni bir kafileyi Mersin Silifke'deki Maliye Kampı'na uğurladı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 17:14
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 17:14
Uğurlama töreninde moral ve destek mesajları

Pursaklar Belediyesi’nin düzenlediği Gençlik Kampı’na katılan 15-20 yaş arası genç kızlardan oluşan yeni bir kafile, Mersin’e gitti.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 15-20 yaş arası genç kızları Mersin’in Silifke ilçesindeki Maliye Kampı'na uğurladı. Pursaklar Belediyesi önünde düzenlenen uğurlama töreninde gençlerle sohbet eden Çetin, onlara verimli, keyifli ve bol aktiviteli bir kamp diledi.

Başkan Çetin, Gençlik Kampı’nın gençlere yeni deneyimler ve arkadaşlıklar kazandıracağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: ‘‘Bugün kızlarımızı böyle anlamlı bir programa uğurlarken hem gururluyuz hem de heyecanlıyız. Onların gözlerindeki merak, öğrenme isteği ve enerjisi bize her zaman umut veriyor. Bu gençlik kampı sadece bir gezi değil; aynı zamanda yeni deneyimler kazanacakları ve yepyeni arkadaşlıklar edinecekleri bir yer. Biz istiyoruz ki kızlarımız kendilerini her alanda güçlü hissetsin, toplum içinde yerlerini en iyi şekilde alsın, hayallerini cesaretle kurup kararlılıkla peşinden gitsinler.

Kızlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum. İnşallah dolu dolu bir kamp geçirir, güzel anılarla ve güçlenmiş bir motivasyonla ilçemize dönerler. Belediye olarak onların daima yanında olmaya devam edeceğiz

PURSAKLAR BELEDİYESİ, GENÇLERİN SOSYAL, KÜLTÜREL VE KİŞİSEL GELİŞİMLERİNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA GENÇLİK KAMPI PROGRAMI KAPSAMINDA 15-20 YAŞ ARASI GENÇ KIZLARDAN OLUŞAN YENİ BİR KAFİLEYİ YOLA ÇIKARDI.

