Putka Gölü'nde Sazlık Yangını Korkuttu: Ardahan'da İtfaiye Müdahalesiyle Söndürüldü

Putka Gölü'nde sazlık yangını söndürüldü
Ardahan-Kars kara yolu yakınında panik
Ardahan’ın Çamlıçatak köyü sınırlarında bulunan Putka Sazlığında akşam saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, kente 8 kilometre mesafedeki Ardahan-Kars kara yolu üzerinde, Ardahan Üniversitesi kampüsü yakınında bulunan Putka Gölündeki sazlık alanda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
