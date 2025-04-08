Ramazan Bayramı Tatilinde Havalimanlarında 6,1 Milyon Yolcu Seyahat Etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatilini de kapsayan 28 Mart-6 Nisan tarihleri arasında havalimanlarının 6 milyon 107 bin 894 yolcuya hizmet verdiğini açıkladı.

Uraloğlu, yazılı bir açıklamada bulunarak, 2025’in ilk çeyreği ile bayram tatilindeki yolcu sayıları hakkında detaylı bilgi verdi. Hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısının her yıl olduğu gibi bu yıl da arttığına dikkat çeken Uraloğlu, "28 Mart-6 Nisan tarihleri arasında havalimanlarında misafir edilen yolcu sayısı 6 milyon 107 bin 894, hizmet verilen uçak trafiği ise 42 bin 521 oldu" ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı Rekoru

Uraloğlu, bayram tatilinde İstanbul Havalimanı'nda 15 bin 189 uçak trafiği gerçekleştiğini belirterek, bu havalimanında toplamda 2 milyon 313 bin 597 yolcuya hizmet verildiğini vurguladı. Özellikle 6 Nisan'da 258 bin 242 yolcunun ağırlanarak 2025'in en yüksek rakamına ulaşıldığı belirtildi.

Esenboğa ve Diğer Havalimanları

Esenboğa Havalimanı'nda bu dönemde 2 bin 513 uçak trafiği gerçekleşti ve 382 bin 737 yolcu ağırladı. 6 Nisan'da Esenboğa, 41 bin 577 yolcu ile bu yılın yolcu rekorunu kırdı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı ise 2 bin 35 uçak trafiği ile 316 bin 790 yolcuya hizmet vererek, 35 bin 246 yolcu ile 2025'in en yüksek sayısına ulaştı. Antalya Havalimanı'nda da 4 bin 202 uçak trafiği gerçekleşirken, 590 bin 189 yolcunun hizmet aldığı kaydedildi.

Yüksek Yolcu Sayılarıyla Güçlü Performans

Uraloğlu, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda 437 uçak trafiği ile 58 bin 486 yolcuya hizmet verildiğini, Muğla Dalaman Havalimanı'nda ise 631 uçak trafiği sağlayarak 83 bin 712 misafiri ağırladığını aktardı. Her iki havalimanında 6 Nisan tarihlerinde 2025'in en yüksek rakamlarına ulaşıldığı belirtiliyor.

Ocak-mart döneminde, havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 204 bin 856, dış hatlarda ise 164 bin 880 olarak kaydedilerek toplamda 500 bin 22 uçağa ulaşıldığını belirten Uraloğlu, 2025'in ilk çeyreğinde iç hat yolcu trafiğinin 20 milyon 680 bin 980, dış hat yolcu trafiğinin ise 24 milyon 458 bin 978 olduğunu ifade etti.

Yılın ilk çeyreğinde, tatil dönemindeki turizm merkezlerindeki havalimanlarında toplamda 6 milyon 65 bin 830 yolcuya hizmet sunulduğunu kaydeden Uraloğlu, bu verilerin Türkiye havacılık sektörünün büyüme potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatilini de kapsayan 28 Mart-6 Nisan tarihlerinde havalimanlarının 6 milyon 107 bin 894 yolcuya hizmet verdiğini bildirdi. Uraloğlu açıklamasında, 2025'in ilk çeyreğine ait hava yolu uçak, yolcu ve yük verileri ile bayram tatilindeki yolcu sayılarına ilişkin bilgi verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatilini de kapsayan 28 Mart-6 Nisan tarihlerinde havalimanlarının 6 milyon 107 bin 894 yolcuya hizmet verdiğini bildirdi. Uraloğlu açıklamasında, 2025'in ilk çeyreğine ait hava yolu uçak, yolcu ve yük verileri ile bayram tatilindeki yolcu sayılarına ilişkin bilgi verdi.