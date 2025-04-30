Rami Kütüphanesi'nde Yazma Mushaflar Konferansı Düzenlendi

Yazma Mushafların İncelenmesi

Türkiye Yazma Eser Kurumu Başkanlığı (TÜYEK) tarafından Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen "Hattı ve Tezhibiyle Yazma Mushaflar" konferansı, sanat ve edebiyat severler tarafından büyük ilgiyle takip edildi. Konferansın başlıca konuşmacıları, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Uğur Derman ve Prof. Dr. Çiçek Derman oldu.

Konferanstaki Önemli Noktalar

Prof. Dr. Uğur Derman, konferansta yaptığı konuşmada, yazma eserlerin en çok tercih edilen türünün Mushaflar olduğunu vurguladı. Derman, “Matbaa bize 1729'da intikal etmiş. Ancak bu süre zarfında Mushaf basılması düşünülmemiştir.” şeklinde ifade etti. El yazması Mushafların 20. yüzyıla kadar sürdüğünü anlatan Derman, alım işleminin “hediye” olarak tanımlandığını da sözlerine ekledi.

Yazma Mushafların nadirleşme sebebini maddi maliyetle ilişkilendiren Derman, tezhip sanatının gerektirdiği yüksek maliyetin de etkili olduğunu belirtti. “Hattat Hafız Osman sonrası bazı hattatların eserleri basılmıştır. Ancak yazma Kur'an-ı Kerim örnekleri eski asırlara göre çok azalmıştır.” dedi.

Yazma Eserlerin Dayanıklılığı

El yazması Mushafların yazımında kullanılan kamış kalemlerinin sıcak iklimlerde yetişen kamışlardan yapıldığını anlatan Derman, “Bin küsur yıl geçmiş eserler hala o siyahlığıyla durmaktadır.” diyerek bu eserlerin kalitesine dikkat çekti. Kur'an yazımında kullanılan kalemlerin şeklinin ve kullanımındaki özenin önemini vurguladı.

Tezhip Sanatının Derin Tarihî Geçmişi

Konferansın bir diğer konuşmacısı Prof. Dr. Çiçek Derman, tezhip sanatının hat sanatından daha eski bir tarihi geçmişe sahip olduğunu açıkladı. Tezhip sanatının İslamiyet ile birlikte geliştiğine değinen Derman, Mushafların bezemelerinin nakkaşhanelerde hazırlandığını belirtti.

Derman, “Bezeme sürecinde pek çok iş bir arada yapılıyor.” sözleriyle nakkaşhanelerin işleyişini özetledi. Ayrıca tezhipte kullanılan özel mürekkeplerden bahsederek, lal mürekkebinin kullanımına dair önemli bir bilgi paylaştı: “Bunun yerine kırmızı renk için surh mürekkep tercih edilmektedir.” dedi.

Sergi Gezisi ve Etkinlik Sonrası

Konferansın sona ermesinin ardından, TÜYEK Başkanı Coşkun Yılmaz’ın katılımıyla uzmanlar eşliğinde “Sultanların Mushafları” sergisi gezildi. Bu sergi, Osmanlı sultanlarının koleksiyonlarında yer alan ve vakfettikleri Mushafları sergileyerek izleyicilere zengin bir kültürel deneyim sundu.

Türkiye Yazma Eser Kurumu Başkanlığı (TÜYEK) tarafından Rami Kütüphanesi'nde "Hattı ve Tezhibiyle Yazma Mushaflar" konferansı ve sergi gezisi düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi sanatçı ve yazar Prof. Dr. Uğur Derman (sol 2) ve eşi Programın ikinci kısımda konuşan Prof. Dr. Çiçek Derman (sağ 2) Osmanlı sultanlarının koleksiyonlarında yer alan, vakfettikleri Mushaflardan oluşan "Sultanların Mushafları" sergisini gezdi.

Türkiye Yazma Eser Kurumu Başkanlığı (TÜYEK) tarafından Rami Kütüphanesi'nde "Hattı ve Tezhibiyle Yazma Mushaflar" konferansı ve sergi gezisi düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi sanatçı ve yazar Prof. Dr. Uğur Derman (sol 2) ve eşi Programın ikinci kısımda konuşan Prof. Dr. Çiçek Derman (sağ 2) Osmanlı sultanlarının koleksiyonlarında yer alan, vakfettikleri Mushaflardan oluşan "Sultanların Mushafları" sergisini gezdi.