Rana Türkyılmaz'ın Yeni Şarkısı 'Hayvan' Yayında

Genç müzisyen Rana Türkyılmaz, yeni teklisi 'Hayvan'ı dinleyicilerle buluşturdu. Şarkıda yoğun duygular ve terk edilmiş bir aşk hikayesi işleniyor.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 11:15
Rana Türkyılmaz'ın Yeni Şarkısı 'Hayvan' Yayında

Rana Türkyılmaz'dan Yeni Tekli: 'Hayvan'

Başarılı genç müzisyen Rana Türkyılmaz, daha önceki hit parçaları "Tek Başına", "Dengesiz", "Anlamazdın", "Alamet" ve "Bana Bi Yolunu Bul" gibi eserlerine bir yenisini ekleyerek, yeni teklisi "Hayvan"ı müzikseverlerin beğenisine sundu.

Şarkının Detayları ve Klip Çekimi

Emre Aksu'nun söz ve müziğine imza attığı bu özel parçanın video klibi ise Mesut Adlin yönetmenliğinde hazırlandı. Şarkı, ETL Records etiketi ile dijital platformlarda yayınlandı.

Türkyılmaz, AA muhabirine verdiği demeçte, şarkıyı bir arkadaşının kendisine önerdiğini belirterek, "İlk dinlediğimde inanılmaz garip duygular hissettim. Çok yoğun bir aşk hikayesi barındırıyor içinde. Şarkının ismi, insanlara ilk duyduğunda 'acaba bize ne diyor?' gibi tepki vermelerini sağlayacak bir isim. Özel olarak böyle bir isim seçtik" dedi.

Klipteki Duygular ve Tasarımlar

Şarkıyı seslendirirken çok garip duygular hissettiğini vurgulayan Türkyılmaz, "İlk dinlediğimde nikah masasında terk edilmiş gibi hissettim ve bunu neden klibe uyarlamıyoruz diye düşündüm. Klipte terk edilmiş bir aşk hikayesini bir gelin ve damatla anlatmayı amaçladım. Şarkı, çok yoğun ve saf bir duygu hissettiriyor. Klipte de bu duyguyu bozmamak için doğal bir mekan seçtik" şeklinde konuştu.

Türkyılmaz, klipteki gelinliği kendisinin tasarladığını ve diktiğini açıkladı. "Dinleyiciler şarkıyı dinleyince şok olabilir. İsmine baktığımızda çok amiyane bir tabir ama şarkının hissettirdiği duygu tam tersi. Hüzün, kırılmışlık, yarıda kalmışlık gibi temalar barındırıyor. Bu yönden dinleyicilere garip gelebilir" diyerek, şarkının isminin dikkat çekici ve vurucu olduğunu vurguladı.

Gelecek Planları

Ayrıca gelecekte bu parçanın bir albüm haline gelebileceğini belirten Türkyılmaz, "Şarkılarımın hepsi birbiriyle bağdaşmıyor. O zaman diliminde ne hissettiğimi anlatmayı tercih ediyorum. Albüm, karma duyguları içeren bir albüm olabilir" şeklinde ifadelerde bulundu.

"Tek Başına", "Dengesiz", "Anlamazdın", "Alamet" ve "Bana Bi Yolunu Bul" gibi birçok parçaya imza...

"Tek Başına", "Dengesiz", "Anlamazdın", "Alamet" ve "Bana Bi Yolunu Bul" gibi birçok parçaya imza atan genç şarkıcı Rana Türkyılmaz, yeni teklisi "Hayvan"ı müzikseverlerin beğenisine sundu.

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