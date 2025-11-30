Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Kayseri’nin Etkinlik Merkezi Oldu

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Kayseri’nin etkinlik üssü oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projelerinden biri olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, yıl boyunca düzenlenen özel etkinliklerle şehrin sosyal, kültürel ve sportif hayatının merkezi haline geldi.

Geniş alan ve güçlü iş birliği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde tamamlanan proje, 1 milyon 260 bin metrekarelik toplam alanı ve 1 milyon metrekare yeşil alanı ile kısa sürede bölgenin cazibe merkezlerinden biri oldu.

Zengin etkinlik takvimi

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde, alan yıl boyunca geniş kitlelerin katılımıyla gerçekleştirilen kültür, sanat ve spor etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Bugüne kadar düzenlenen etkinlikler arasında Türkiye Kültür Yolu Festivali, Uçurtma Festivalleri, Fener Alayı, Ulusal Robot Yarışları, Sıfır Atık Farkındalık Etkinliği, Gece Koşusu, Gastronomi Günleri, Bilim Festivali, Anadoludakiler Kayseri, Gönüllerle Yaz Buluşması, Sünnet Şöleni, Piknik Etkinliği, Koruyucu Aileler Buluşması ile sergiler, konserler, şenlikler, çocuk etkinlikleri, turnuvalar, festivaller ve Çocuk Kitap Fuarı yer aldı.

Donatılar ve mekanlar

Millet Bahçesi, etkinliklerin yanı sıra zengin sosyal donatılarıyla da dikkat çekiyor. İl Halk Kütüphanesi, Büyük Şehir Sanat Galerisi, Açık Hava Spor Alanları, Mutfak Sanatları Merkez, biyolojik gölet, Kaykay ve BMX Sahası, Köpek Eğitim Parkı ve 3 kilometre bisiklet ve yürüyüş parkuru gibi alanlar her yaştan ziyaretçiye hitap ediyor.

Sanatseverlerin ilgi odağı Büyük Şehir Sanat Galerisi, 2025 yılında birbirinden özel ve anlamlı 20’nin üzerinde farklı sergiye ev sahipliği yaptı. Büyükşehir yatırımı olan Kayseri Mutfağı, 326 adet çatılı kamelya ile piknik alanları ve 16 adet kafe ve restoran ünitesi ile dört mevsim hizmet sunuyor.

Etkinliklerin merkezi olma iddiası

Millet Bahçesi, 40’tan fazla etkinliğe ev sahipliği yaparken yüz binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Kültür Yolu Festivali, Gastronomi Festivali, Bilim Şenliği ve Çocuk Kitap Fuarı gibi etkinlikler de bahçenin öne çıkan organizasyonları arasında yer aldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonuyla Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, 'etkinliklerin merkezi' olma iddiasını sürdürüyor.

