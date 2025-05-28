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Rize'de 3. Yaş Üniversitesi İlk Mezunlarını Verdi

Rize'de kurulan 3. Yaş Üniversitesi, 60 yaş ve üstü bireylerin ilk mezuniyet törenini gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 16:15
Rize'de 3. Yaş Üniversitesi İlk Mezunlarını Verdi

Rize'de '3. Yaş Üniversitesi' İlk Mezunlarını Verdi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde 60 yaş ve üzeri bireylerin katılım gösterdiği '3. Yaş Üniversitesi', ilk mezunlarını verdi. Yapılan tören, Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Rektör Yılmaz'dan Projenin Amaçları

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, üniversitenin topluma katkıda bulunmak ve şehirle buluşmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdiğini ifade etti. Yılmaz, katılımcılara iki dönemde toplamda 16 haftalık eğitim verildiğini belirterek, "Katılımcılarımızın önemli bir kısmı ilkokul, ortaokul, lise mezunu. İçlerinde üniversite bitirmiş bireyler de bulunmaktadır," dedi.

Eğitim İçerikleri ve Gurur Duyulan Proje

Yılmaz, eğitimin içeriği hakkında bilgi vererek, "İlk yardım, peyzaj, mutfak sanatı, hukuk, dijital okuryazarlık gibi katılımcıların seçtiği dersler üzerine odaklandık. Doğu Karadeniz'de ilk olmasıyla da gurur duyuyoruz," ifadelerini kullandı.

Katılımcılar Hedeflerine Ulaşıyor

Sağlık Bilimleri Fakültesi Halk Sağlığı Hemşirelik Bölümü Öğretim Görevlisi, Doç. Dr. Ayten Yılmaz Yavuz, 50-75 yaş aralığındaki katılımcılarla birlikte kendilerini geliştirmek istedikleri alanlarda eğitimler düzenlediklerinin altını çizdi. "Biz çok heyecanlandık," dedi.

Mezunlar Kendini Genç Hissediyor

Mezunlardan 63 yaşındaki Ayşe Yılmaz, üniversiteye başlamakta zorlandığını ifade ederek, "Şimdi çok memnunum, çok mutlu oldum. 63 değil de 9 yaşında hissediyorum kendimi, gururluyum," şeklinde duygularını paylaştı.

58 yaşındaki Fatma Seher Altunkaş ise, "İkinci şansımı burada değerlendirdim ve çok hoşuma gitti. Herkese çok teşekkür ediyorum," diyerek, eğitimden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mezuniyet programına akademisyenler, mezunlar ve aileleri katıldı. Bu özel an, katılımcıların hayatına yeni bir yön verdikleri anları simgeliyor.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde yaş ortalamaları 60 ve üzeri olan bireylerin katıldığı "3....

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde yaş ortalamaları 60 ve üzeri olan bireylerin katıldığı "3. Yaş Üniversitesi"nin ilk mezunları için, Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda tören düzenlendi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde yaş ortalamaları 60 ve üzeri olan bireylerin katıldığı "3....

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde yaş ortalamaları 60 ve üzeri olan bireylerin katıldığı "3. Yaş Üniversitesi"nin ilk mezunları için, Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda tören düzenlendi.

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