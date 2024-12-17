Rojin Kabaiş'in Ölümü: Adli Tıp Raporu Kaybolduğu Gün Hayatını Kaybettiğini Ortaya Koydu

Rojin Kabaiş'in Ölümü Üzerine Yeni Gelişmeler

Van'da üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in kaybolduğu gün yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor. Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan ek rapor, 27 Eylül 2024'te kaybolan Kabaiş'in ölüm zamanına dair önemli bilgiler sunuyor.

Ölüm Zamanı ve Sualtı İncelemesi

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Kabaiş'in cesedinin bulunmasının ardından suda kalma süresi ve ölüm zamanına ilişkin ek rapor talep etti. Rapor, Rojin Kabaiş'in cesedinin bulunduğu yer ve otopsi işlemlerine dair incelemeleri içeriyor.

Raporun içeriğinde, Kabaiş'ten alınan 5 tırnak ve 79 eküvyon örneğinin incelendiği belirtildi. İlgili çalışmalara göre, birkaç örnekte erkek cinsiyetine ait farklı DNA tiplemeleri tespit edildi. Ancak, ön inceleme sonucunda kontaminasyon ihtimali değerlendirilerek şüpheli bulgular olmadığı ifade edildi.

Ölüm Nedenine Dair Tıbbi Bulgular

Raporun sonuç kısmında, Kabaiş'in otopsisinde kafa, göğüs ve batın boşluğunda yaralanmaya dair bir bulguya rastlanmadığı belirtildi. Otopside tespit edilen alkol düzeyi, tek başına ölüm sebebi olabilecek ölçüde değil. Ayrıca, Roküronyum maddesinin daha önce yapılan bir ameliyat esnasında hastaya verilen anestezik madde olduğu açıklandı.

Rapor, “Bulunduğu ortam ve bulunuş şekli dikkate alındığında, kişinin ölümünün suda boğulma sonucu gerçekleşmiş olabileceğini” belirtiyor. Ancak, boğulma olayının intihar, kaza veya bir başkası tarafından gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda kesin bir tıbbi değerlendirme yapılamadığı vurgulanıyor.

Olayın Gelişimi ve Soruşturma Süreci

Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaybolmuş, 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında ölü bulunmuştu. Ön otopsi işlemlerinde darp, kesici ya da ateşli silah yaralanmasına dair bulgulara rastlanmamıştı. Kabaiş'in cenazesi, 16 Ekim'de Diyarbakır'da toprağa verilmişti.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yürütülen soruşturmada iki farklı DNA'nın tespit edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.