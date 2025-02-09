RTÜK Başkanı Şahin'den Uyarılara Yanıt: 'Görevimizi Kanunla Yerine Getiriyoruz'

RTÜK, Görevini Kanunla Yerine Getiriyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya baskıları ve algı operasyonlarıyla değil, kanunun kendine yüklediği yetkiyle görevlerini yerine getirdiklerini vurguladı. Yayıncı kuruluşlara ilişkin yapılan son uyarıları 'basına sansür' algısı ile değerlendirilmesine tepki gösteren Şahin, bu sorumlulukla hareket etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Haber Bültenlerine Yönelik Genel Uyarılar

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, önceki gün haber bültenlerinde yapılan 'şiddet ve tarafsızlık' uyarılarının yanlış anlaşıldığını belirtti. “RTÜK olarak, yayıncı kuruluşlarımıza ana haber bültenleriyle ilgili genel bir uyarı yayınladık. Bazı medya kuruluşları bu durumu bilerek 'basına sansür' olarak yansıttılar” diye konuştu.

Basın Hürriyeti ve Yasal Çerçeve

Anayasanın basın hürriyetini güvence altına aldığını hatırlatan Şahin, 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesi uyarınca, yayıncı kuruluşların uyması gereken kuralların açıkça belirtildiğini ve bu kuralların ihlali durumunda uygulanacak yaptırımları da sıraladı.

Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: “RTÜK, ekranlarda genel ahlaka aykırı, şiddet içeren ve özellikle çocuklar ile gençlerin ruh ve fiziksel gelişimini olumsuz etkileyecek yayınlara asla müsaade etmeyecektir. İhlal eden yayıncı kuruluşlarımız hakkında gerekli yaptırımlar en üst sınırdan uygulanacaktır.”