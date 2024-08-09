Rusya'dan İsrail ve İran'a Gerginlik Uyarısı

Gerginliğin Azaltılması Gerekiyor

Rusya'nın Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, İsrail ve İran arasında artan gerginliğe dikkati çekerek, Vladimir Putin'in vasıtasıyla bir çağrıda bulundu. Bogdanov, "Sorunlara siyasi çözüm bulunması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Olumsuz Etkiler ve Müzakereler

Moskova'da düzenlenen basın toplantısında, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasının, esirlerin karşılıklı bırakılmasıyla ilgili müzakereleri olumsuz yönde etkileyebileceğinden bahsetti. Bogdanov, "Heniyye hem Kahire hem de Doha toplantılarına liderlik ediyordu" dedi.

Türkiye ile Suriye İlişkilerinin İyileştirilmesi

Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Bogdanov, Şam ve Ankara yetkililerinin katılımıyla üçlü bir toplantı düzenlemeye hazır olduklarını belirtti. "İki ülke arasındaki ilişkilerin, egemenlik ve toprak bütünlüğü temelinde iyileştirilmesini istiyoruz" dedi.

İran ve Irak'ın da benzer görüşleri desteklediğini ifade eden Bogdanov, bu sürecin Suriye'nin genel durumu üzerinde olumlu bir etki yaratacağını öngördüğünü dile getirdi.