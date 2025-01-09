Rusya: Ermenistan'ın Hem AEB Hem de AB Üyeliği Mümkün Değil

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Ermenistan'ın AEB ve AB'ye üyeliğinin mümkün olmayacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 21:30
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 21:30
Rusya: Ermenistan'ın Hem AEB Hem de AB Üyeliği Mümkün Değil

Ermenistan'ın Gelecek Seçimi Üzerine Endişeler

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Ermenistan'ın hem Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) hem de Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin mümkün olmadığını vurguladı. Overçuk, bu açıklamayı Ermenistan Bakanlar Kurulunun AB'ye üyelik sürecini başlatmaya yönelik karar taslağını onaylamasının ardından yaptı.

AEB ve AB Arasındaki Uyumsuzluk

Overçuk, Ermenistan'ın AEB'ye üye olduğunu belirterek, "AEB ile AB uyumsuz. Her iki örgüt de ortak gümrük sınırlarının olmasını, mal, sermaye, vatandaşlar ve iş gücünün serbest dolaşımını öngörüyor. Bu iki birliğin bir noktada birleşeceğini düşünmek imkansız," şeklinde konuştu.

Ekonomik Etkiler

Overçuk, AEB'ye üyeliğin bir ayrıcalık olduğunu ifade ederken, "Ermenistan'ın AEB'den çıkması durumunda, ülkede enerji ve gıda fiyatlarının artacağına, ihracatta ise yüzde 70-80 oranında bir düşüş yaşanacağına dikkat çekti. Bu durum karşısında sıradan insanlar gelir ve iş kaybı yaşayacak, daha fazla harcamak zorunda kalacak," dedi.

Vizesiz Seyahat ve Nüfus Sorunları

Overçuk, AB'ye üyelik ile Ermenistan vatandaşlarına vizesiz seyahat hakkı verilse de, bu durumun ülkenin nüfusunu azaltacağına dikkat çekti. Ayrıca, üye olmanın bir hayal olduğu konusunda metaforik bir benzetme yaparak, "AB'ye üyeliğin, 1912'de batan Titanik gemisine bilet satın almaya" benzediğini ifade etti.

Özetle, Ermenistan Bakanlar Kurulu, AB'ye üyelik sürecini başlatmaya yönelik karar taslağını onaylamışken, Overçuk'un açıklamaları bu adımın neleri beraberinde getirebileceği konusunda ciddi kaygılar taşımakta.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nijerya ve Çin, Enerji İşbirliği İçin 5 Alanda Mutabakat İmzaladı
2
Pakistan'da Hükümet Binasına Saldırı ve Polis Karakolu Yangını
3
Brezilya'da Küçük Uçak Düşmesi: 1 Ölü, 5 Yaralı
4
Almanya Federal Meclisi, Elon Musk'ın Seçim Kampanyasına Müdahalesini İncelemeye Alıyor
5
Pacific Palisades'de Yangın Su Kaynaklarını Tüketti
6
Eski Başkan Jimmy Carter İçin Devlet Cenaze Töreni
7
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde Gözaltı Kararı: Sosyal Medya Paylaşımları Nedeniyle Soruşturma

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak