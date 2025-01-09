Rusya: Ermenistan'ın Hem AEB Hem de AB Üyeliği Mümkün Değil

Ermenistan'ın Gelecek Seçimi Üzerine Endişeler

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Ermenistan'ın hem Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) hem de Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin mümkün olmadığını vurguladı. Overçuk, bu açıklamayı Ermenistan Bakanlar Kurulunun AB'ye üyelik sürecini başlatmaya yönelik karar taslağını onaylamasının ardından yaptı.

AEB ve AB Arasındaki Uyumsuzluk

Overçuk, Ermenistan'ın AEB'ye üye olduğunu belirterek, "AEB ile AB uyumsuz. Her iki örgüt de ortak gümrük sınırlarının olmasını, mal, sermaye, vatandaşlar ve iş gücünün serbest dolaşımını öngörüyor. Bu iki birliğin bir noktada birleşeceğini düşünmek imkansız," şeklinde konuştu.

Ekonomik Etkiler

Overçuk, AEB'ye üyeliğin bir ayrıcalık olduğunu ifade ederken, "Ermenistan'ın AEB'den çıkması durumunda, ülkede enerji ve gıda fiyatlarının artacağına, ihracatta ise yüzde 70-80 oranında bir düşüş yaşanacağına dikkat çekti. Bu durum karşısında sıradan insanlar gelir ve iş kaybı yaşayacak, daha fazla harcamak zorunda kalacak," dedi.

Vizesiz Seyahat ve Nüfus Sorunları

Overçuk, AB'ye üyelik ile Ermenistan vatandaşlarına vizesiz seyahat hakkı verilse de, bu durumun ülkenin nüfusunu azaltacağına dikkat çekti. Ayrıca, üye olmanın bir hayal olduğu konusunda metaforik bir benzetme yaparak, "AB'ye üyeliğin, 1912'de batan Titanik gemisine bilet satın almaya" benzediğini ifade etti.

Özetle, Ermenistan Bakanlar Kurulu, AB'ye üyelik sürecini başlatmaya yönelik karar taslağını onaylamışken, Overçuk'un açıklamaları bu adımın neleri beraberinde getirebileceği konusunda ciddi kaygılar taşımakta.