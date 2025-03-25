Rusya: Seyrüsefer Güvenliği İçin İnisiyatif Yeniden Başlatılmalı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Karadeniz'de gemilerin seyrüsefer güvenliğine yönelik net garantilere ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Lavrov, Karadeniz inisiyatifinin yeniden başlatılması gerektiğini belirterek, "Herkes tarafından daha kabul edilebilir bir biçimde yeniden başlatılmasından yanayız" dedi.

Müzakerelerin Sonuçları ve Belirsizlikler

Lavrov, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleşen müzakereleri değerlendirdi ve bu müzakerelerin sonuçlarının Rus ve ABD Devlet Başkanlarına iletildiğini kaydetti. Lavrov, inisiyatif çerçevesindeki belirsizliklerin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.

"Bu şahsın (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy) sözlerine güvenemeyiz. Tahıl ve gübre piyasasının öngörülebilir olmasını istiyoruz. Kimsenin bizi bu piyasadan uzaklaştırmaya çalışmasını istemiyoruz," diyen Lavrov, Afrika ve diğer bölgelerin Batı’nın oyunları yüzünden sıkıntı çektiğine dikkat çekti.

Garantiler ve Washington'un Rolü

Lavrov, Kiev ile yapılan anlaşmalar ışığında net garantilere ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Bu garantilerin ancak Washington'un Zelenskiy ve ekibine talimat vermesiyle mümkün olabileceğini ifade etti. Lavrov, Amerikan ortaklarıyla ilgili olumlu sinyaller aldıklarını ancak sivil altyapılara yönelik saldırıların durdurulmasında henüz somut bir sonuç elde edilemediğini belirtti.

Erdoğan'ın Çabaları ve Avrupa'nın Yaklaşımı

Lavrov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nı yeniden canlandırma çabalarını da değerlendirdi. Lavrov, Erdoğan’ın son anda Zelenskiy’nin nükleer tesislerine saldırılardan vazgeçmesi konusunda uzlaşmak istediğini, ancak sonradan fikrinden vazgeçildiğini aktardı.

Avrupa’nın Stratejisi ve Tarihsel Benzerlikler

Avrupa’nın Rusya’ya yönelik politikalarını da eleştiren Lavrov, Avrupa’nın tarihteki Napolyon ve Hitler gibi yollar izlediğini öne sürdü. "Bugün Avrupa, seferber ediliyor" diyen Lavrov, Avrupa'nın Ukrayna üzerindeki etkisine ilişkin endişelerini dile getirdi.

Lavrov, Avrupa ülkelerinin Ukrayna topraklarında doğrudan Rusya'ya karşı savaşmadığını ancak Ukrayna'nın savaşın dışında kalmasının zor olduğunu belirtti. Özellikle Londra ve Paris'in desteğiyle Ukrayna’ya silah sevkiyatının devam ettiğine dikkat çekti.

Son olarak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in politikalarını eleştirerek, "Hayalperest ve beceriksiz" ifadelerini kullandı. Avrupa'nın mevcut durumu ve ABD yönetiminin Ukrayna konusundaki yaklaşımına karşı çıktıklarını dile getirdi.