Rusya: Kıyamet Saatine İki Dakika Kaldı, Ancak Gerilim Önlenebilir

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı'ndan Kıyamet Saati Açıklaması

Sergey Ryabkov, nükleer tehditler dolayısıyla dünya genelindeki gerilim seviyesinin, "kıyamet saatinin" iki dakika gerisinde olduğunu ifade etti. Ancak bu durumun durumu geri döndürülemez hale getirmediğini söyledi.

Çatışmaların Değerlendirilmesi

Ryabkov, Rossiya-1 devlet televizyonunda gerçekleştirdiği bir röportajda, dünya üzerindeki çatışmaların mevcut durumunu değerlendirdi. "Kıyamet saati"nin geriye doğru hareket ettiğine dikkat çekerek, "Bu saatin iki dakikaya yakın bir noktaya yaklaştığını söyleyebilirim ama bu, kıyamet saatinin ilerlemesinin geri döndürülemez olduğu anlamına gelmez," şeklinde konuştu.

Ordu ve Sorumluluk

Ryabkov, yaşananlar karşısında sorumluluk sahibi olunması gerektiğini vurgulayarak, "Ordunun barutunu kuru tutması gerekiyor çünkü senaryolar çok farklı gelişebilir," dedi.

Ukrayna Konusunda Tavır

Ayrıca, Ryabkov, Rusya'nın Ukrayna etrafındaki çatışmanın çözümünde Batı'ya tek taraflı taviz verme gerekliliğini asla kabul etmeyeceğini dile getirdi.

Kıyamet Saati Tarifi

"Kıyamet saati" ifadesi, ilk olarak 1947 yılında nükleer silahların kontrol edilmesinin aciliyetini vurgulamak amacıyla Atom Bilimcileri Bülteni (The Bulletin of the Atomic Scientists) kapağında yer almıştı.

Röportaj Yayınlanacak

Ryabkov'un röportajının ayrıntıları, Rusya'nın resmi kanalı Rossiya-1’in akşam haber bülteninin ardından yayınlanacak olan "Vesti Nedeli" programında izleyiciyle buluşacak.