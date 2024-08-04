Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Rusya: Kıyamet Saatine İki Dakika Kaldı, Ancak Gerilim Önlenebilir

Rusya, nükleer tehditlerin arttığını belirtiyor fakat kıyamet saatinin geri döndürülemez olmadığını vurguluyor.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 16:16
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 16:16
Rusya: Kıyamet Saatine İki Dakika Kaldı, Ancak Gerilim Önlenebilir

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı'ndan Kıyamet Saati Açıklaması

Sergey Ryabkov, nükleer tehditler dolayısıyla dünya genelindeki gerilim seviyesinin, "kıyamet saatinin" iki dakika gerisinde olduğunu ifade etti. Ancak bu durumun durumu geri döndürülemez hale getirmediğini söyledi.

Çatışmaların Değerlendirilmesi

Ryabkov, Rossiya-1 devlet televizyonunda gerçekleştirdiği bir röportajda, dünya üzerindeki çatışmaların mevcut durumunu değerlendirdi. "Kıyamet saati"nin geriye doğru hareket ettiğine dikkat çekerek, "Bu saatin iki dakikaya yakın bir noktaya yaklaştığını söyleyebilirim ama bu, kıyamet saatinin ilerlemesinin geri döndürülemez olduğu anlamına gelmez," şeklinde konuştu.

Ordu ve Sorumluluk

Ryabkov, yaşananlar karşısında sorumluluk sahibi olunması gerektiğini vurgulayarak, "Ordunun barutunu kuru tutması gerekiyor çünkü senaryolar çok farklı gelişebilir," dedi.

Ukrayna Konusunda Tavır

Ayrıca, Ryabkov, Rusya'nın Ukrayna etrafındaki çatışmanın çözümünde Batı'ya tek taraflı taviz verme gerekliliğini asla kabul etmeyeceğini dile getirdi.

Kıyamet Saati Tarifi

"Kıyamet saati" ifadesi, ilk olarak 1947 yılında nükleer silahların kontrol edilmesinin aciliyetini vurgulamak amacıyla Atom Bilimcileri Bülteni (The Bulletin of the Atomic Scientists) kapağında yer almıştı.

Röportaj Yayınlanacak

Ryabkov'un röportajının ayrıntıları, Rusya'nın resmi kanalı Rossiya-1’in akşam haber bülteninin ardından yayınlanacak olan "Vesti Nedeli" programında izleyiciyle buluşacak.

İLGİLİ HABERLER

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

5 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: Yeni Başlangıçlar ve Motivasyon Dolu Bir Gün

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor