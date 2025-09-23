Rusya: Moskova Dahil 150 Ukrayna İHA'sı Yok Edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova dahil birçok bölgede Ukrayna'ya ait 150 İHA'nın hava savunması tarafından imha edildiğini açıkladı; Belgorod'da 1 ölü, 7 yaralı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 13:31
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 13:31
Rusya: Moskova Dahil 150 Ukrayna İHA'sı Yok Edildi

Rusya: Moskova Dahil 150 Ukrayna İHA'sı Yok Edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarına (İHA) karşı yürütülen hava savunma operasyonlarında 150 İHA'nın imha edildiğini duyurdu. Açıklamada, saldırıların başkent Moskova dahil birçok bölgeyi hedef aldığı belirtildi.

Hava savunma operasyonu ve zaman aralığı

Bakanlığın bildirisinde, Ukrayna ordusunun İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği, dün yerel saatle 15.00'ten bu sabah 07.00'ye kadar süren dönemde hava savunma sistemleri tarafından toplam 150 İHA'nın imha edildiği aktarıldı. Açıklamada, düşürülen İHA'ların Moskova dahil birçok bölgede etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

Ayrıca, Ukrayna kaynaklı İHA saldırıları nedeniyle yaklaşık 200 uçuşun ertelendiği veya iptal edildiği kaydedildi.

Belgorod'daki saldırı: can kaybı ve yaralılar

Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda İHA saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını bildirdi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ise Telegram'dan yaptığı açıklamada, vurulan İHA'nın parçalarının düştüğü noktalarda çalışmaların sürdüğünü belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih'te Özbekistan Uyruklu Kadın Evinde Boğazı Kesilmiş Halde Ölü Bulundu
2
Guenole'den Google'a Suçlama: Küresel Sumud Filosu Gönüllülerinin Hayatı Tehlikede
3
Ankara Kültür Yolu Festivali'nde Çocuklara Özel Etkinlik: Polis Müzesi'nde Eğlence
4
Fatma Betül Sayan Kaya: 'Terörsüz Türkiye' Günleri Yakın — 19 Eylül Gaziler Günü Buluşması
5
Bakan Kacır Türkevi'nde 'Anadoludakiler' Sergisini Gezdi
6
Suudi Arabistan Müftüsü Şeyh Abdulaziz Al eş-Şeyh vefat etti

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek