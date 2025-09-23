Rusya: Moskova Dahil 150 Ukrayna İHA'sı Yok Edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarına (İHA) karşı yürütülen hava savunma operasyonlarında 150 İHA'nın imha edildiğini duyurdu. Açıklamada, saldırıların başkent Moskova dahil birçok bölgeyi hedef aldığı belirtildi.

Hava savunma operasyonu ve zaman aralığı

Bakanlığın bildirisinde, Ukrayna ordusunun İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği, dün yerel saatle 15.00'ten bu sabah 07.00'ye kadar süren dönemde hava savunma sistemleri tarafından toplam 150 İHA'nın imha edildiği aktarıldı. Açıklamada, düşürülen İHA'ların Moskova dahil birçok bölgede etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

Ayrıca, Ukrayna kaynaklı İHA saldırıları nedeniyle yaklaşık 200 uçuşun ertelendiği veya iptal edildiği kaydedildi.

Belgorod'daki saldırı: can kaybı ve yaralılar

Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda İHA saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını bildirdi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ise Telegram'dan yaptığı açıklamada, vurulan İHA'nın parçalarının düştüğü noktalarda çalışmaların sürdüğünü belirtti.