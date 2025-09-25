Rusya: Ukrayna'da ocaktan bu yana 4 bin 714 kilometrekare ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, 1 Ocak-25 Eylül arasında Ukrayna'da 4 bin 714 kilometrekare ve 205 yerleşim biriminin kontrol altına alındığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 17:41
Bakanlıktan yapılan açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun ocaktan bu yana Ukrayna'da 4 bin 714 kilometrekare alanı kontrol altına aldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki faaliyetleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Rusya'nın Ukrayna'da "özel askeri operasyona" devam ettiği belirtilen açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, kararlı eylemleri sonucunda 1 Ocak-25 Eylül tarihlerinde 4 bin 714 kilometrekare alan kurtardı." ifadesine yer verildi.

Bakanlık, bunun 3 bin 308 kilometrekare'sinin Donetsk, 205 kilometrekare'sinin Luhansk, 542 kilometrekare'sinin Harkiv, 261 kilometrekare'sinin Zaporijya, 223 kilometrekare'sinin Sumi, 175 kilometrekare'sinin de Dnipropetrovsk bölgelerinde ele geçirildiğini kaydetti.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, aynı tarihlerde Ukrayna'da 205 yerleşim birimi'nin Rus ordusunun kontrolüne geçtiği bilgisi paylaşıldı.

