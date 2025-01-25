Rusya ve ABD İstihbarat Liderleri Görüşmeye Hazır

Rusya Dış İstihbarat Servisi'nden Görüşme Mesajı

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, ABD’nin yeni Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe ile görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.

TASS'a Açıklamalar

Narışkin, TASS haber ajansına yaptığı açıklamalarda, SVR'nin Washington'da resmi bir temsilci bulundurduklarını belirtti. Ayrıca, CIA'in de Moskova'da bir temsilcisi olduğunu duyurdu.

“Biz, her zaman görüşmeye hazırız.” diyen Narışkin, iki istihbarat kurumu arasında daha sağlıklı bir iletişim kurulmasının önemine dikkat çekti.

Ratcliffe'ın Atanması ve Öncelikleri

ABD Başkanı Donald Trump tarafından CIA Direktörlüğüne aday gösterilen Ratcliffe'ın ataması, 23 Ocak’ta Senato'da yapılan oylamada onaylanmıştı. Trump'ın ilk döneminde Ulusal İstihbarat Direktörü olarak görev yapan Ratcliffe, CIA'in mevcut tehditler arasında Çin ve Çin Komünist Partisi’ne odaklanması gerektiğini vurgulamıştı.